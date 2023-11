Precisa saber uma LOCALIZAÇÃO? Faça isso pelo CELULAR

São muitos os motivos que podem levar alguém a querer saber a localização de uma pessoa através do seu número de celular. Talvez seja um familiar de quem não tem notícias há dias, um amigo que não atende as suas chamadas, etc.

Porém, localizar alguém pelo celular sem que ele saiba é algo que deve ser feito sob a responsabilidade e ética de cada um. Acima de tudo, devemos respeitar a privacidade de cada pessoa e ir a este extremo apenas quando for estritamente necessário.

Como saber a localização de um celular gratuitamente

Existem diversos aplicativos móveis que permitem identificar gratuitamente onde está o telefone de uma pessoa, como:

“Encontre meu dispositivo” do Google

Esta simples ferramenta do Google não só permitirá que você saiba a localização exata do celular dessa pessoa, mas se você perdeu seu aparelho, também poderá fazê-lo tocar e/ou excluir seu conteúdo da Internet.

Ao entrar, será solicitada sua conta Google (ou número de celular) e a senha com a qual o telefone em questão está vinculado. Portanto, se você não souber, pode ser um problema. Claro, se o celular estiver desligado ou sem bateria ele não irá detectá-lo.

App “Lookout Security & Antivirus”

Este é um aplicativo para celulares Android. Com ele você poderá saber a localização de quem quiser através do seu número de telefone. Apesar de gratuito, também possui uma opção de pagamento com a qual, em caso de roubo ou extravio, é possível bloquear a tela e reiniciar completamente o telefone.



App “Cerberus”

Este app é um dos mais simples e funcionalizada que existem. Ele permite não apenas encontrar uma pessoa através de seu número de telefone, mas também ouvir o som ambiente e acessar o registro de chamadas dessa pessoa.

Aplicativo “Family Locator”

Este é um aplicativo diferente dos outros, pois é muito mais limpo e moral. O “Family Locator” foi concebido para criar uma rede privada com a família, para saber se alguém já chegou ou não ao seu destino, bem como os percursos que percorreu. Este aplicativo é ideal para famílias que costumam viajar, ou para pessoas com Alzheimer ou crianças pequenas.

Como saber onde uma pessoa está pelo WhatsApp

Com o WhatsApp é possível compartilhar uma localização em tempo real com quem você quiser e pelo tempo que quiser. Mas, esta opção não é muito útil se o que você deseja é saber onde uma pessoa está sem que ela saiba.

Por outro lado, existem muitos sites que afirmam ser capazes de descobrir a localização real de uma pessoa através do WhatsApp. Contudo, saiba que não é verdade. Assim, tenha cuidado com todas as fontes que afirmam saber onde alguém está através de uma conversa no WhatsApp.

Como localizar um celular por GPS

Outras formas de saber onde uma pessoa está pelo celular é através do GPS. Existem diferentes maneiras de saber o paradeiro de uma pessoa com este método, como:

Aplicativo “GPS Tracking for Mobile”

Este aplicativo Android permite que você rastreie sua família e amigos através de GPS. Você pode saber a localização em tempo real e acompanhar o paradeiro de seus filhos, pais, avós, etc., minuto a minuto. Além disso, este aplicativo também rastreia telefones antigos, o que o torna ideal para verificar parentes muito idosos.

App “Find iPhone & Android Mobile”

Outro aplicativo ideal para saber o paradeiro de uma pessoa através de seu dispositivo móvel é este. Além disso, também é uma opção perfeita para localizar seu próprio celular caso ele tenha sido roubado ou perdido.