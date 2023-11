Precisando de dinheiro? BANCO está liberando até R$20 MIL; veja se você tem direito

Se você é um microempreendedor individual (MEI) e está em busca de recursos financeiros para investir no seu negócio, o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) oferece uma modalidade de empréstimo conhecida como microcrédito.

Neste guia completo, você encontrará todas as informações necessárias para entender como solicitar um empréstimo de até R$ 20.000 do BNDES, bem como as condições e requisitos para obtê-lo.

O Que é o Microcrédito do BNDES

O microcrédito do BNDES é uma linha de crédito destinada a microempreendedores individuais (MEIs) que desejam investir em seus negócios. Essa modalidade de empréstimo oferece recursos para capital de giro, obras civis, aquisição de máquinas e equipamentos, compra de insumos e materiais, entre outros investimentos necessários para o crescimento e desenvolvimento do empreendimento.

Condições e Requisitos para Obter o Empréstimo

Para solicitar o microcrédito do BNDES, é necessário atender a alguns requisitos. Primeiramente, é preciso ser uma pessoa física ou jurídica empreendedora de atividades produtivas de pequeno porte, com receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 em cada ano-calendário.

Além disso, o BNDES não exige garantias reais para a concessão do empréstimo, sendo que a maioria das transações é garantida pelo aval solidário. Essa garantia é uma forma de coobrigação, na qual os participantes de um grupo de microempreendedores assumem a responsabilidade pelo pagamento do empréstimo uns dos outros.

A taxa de juros do empréstimo é negociada entre o agente operador e o cliente, não podendo exceder 4% ao mês, já considerando todos os encargos. É importante ressaltar que o agente operador poderá cobrar uma taxa administrativa no ato da abertura de crédito, que não deve ultrapassar 3% sobre o valor do crédito.

Como Solicitar o Empréstimo



A solicitação do empréstimo pode ser feita diretamente no Canal MPME (Micro, Pequenas e Médias Empresas) do BNDES. Para isso, é necessário preencher um formulário online, informando a finalidade do crédito, o valor desejado, o faturamento da empresa e o número do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

É importante destacar que o BNDES alerta que não credencia nem indica consultores como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações de crédito. Portanto, é fundamental evitar golpes e tratar diretamente com o Canal MPME do BNDES.

Outras Opções de Empréstimo para MEIs

Além do microcrédito do BNDES, há outras instituições financeiras que oferecem empréstimos com condições vantajosas para os microempreendedores individuais. O Sebrae, por exemplo, criou o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa (Fampe), que oferece taxas de juros atrativas e permite obter até R$ 12.500,00 para investir no empreendimento.

Outra iniciativa governamental é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Esse programa possibilita o pagamento em até 48 parcelas e conta com a garantia do Fundo Garantidor de Operação, tornando-se uma opção ainda mais interessante para os MEIs que desejam consolidar e expandir seus negócios.

Além disso, bancos e fintechs como Santander, Sicredi, Sim, Creditas, C6 Bank, BV e Bom Pra Crédito também estão oferecendo linhas de crédito específicas para os microempreendedores. Com uma variedade de opções disponíveis, é essencial pesquisar e escolher aquela que melhor se adapta às necessidades do seu negócio e capacidade de pagamento.

Ademais, com o acesso a recursos financeiros mais acessíveis, os microempreendedores individuais têm a oportunidade de dar passos mais largos em direção ao sucesso e à estabilidade econômica. Seja por meio do microcrédito do BNDES, do Fampe, do Pronampe ou de outras instituições financeiras, é possível investir em seu negócio e potencializar seu crescimento.

Portanto, mantenha-se informado sobre as opções de financiamento disponíveis e tome decisões financeiras inteligentes para garantir o desenvolvimento do seu microempreendimento. A informação é a chave para o sucesso, então esteja sempre atualizado e empreenda com sabedoria.

Para mais informações sobre financiamentos e dicas para o seu negócio, acompanhe nossas atualizações e mantenha-se sempre à frente no mundo do empreendedorismo. Aproveite para participar do nosso grupo no WhatsApp e receba notícias exclusivas diariamente. Não perca tempo, junte-se a nós!