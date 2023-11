Preço do Etanol cai pela 2ª semana e atinge menor nível em 1 ano

O preço do etanol caiu pela segunda semana seguida nos postos do país. O valor do biocombustível não apresenta elevações há mais de um mês, visto que vem registrando quedas ou estabilidade nos valores médios nacionais, para alívio dos motoristas.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol caiu 0,28% na semana passada no país. Com isso, o valor médio do biocombustível passou de R$ 3,57 para R$ 3,56.

Isso quer dizer que o litro do combustível ficou um centavo mais barato no país. Embora o recuo tenha sido mínimo, a redução conseguiu animar os motoristas do país, até porque qualquer recuo é melhor do que o encarecimento do combustível.

Aliás, o etanol caiu para o menor patamar desde a semana encerrada em 22 outubro de 2022 (R$ 3,54), ou seja, em mais de um ano. Em outras palavras, os motoristas do país que abastecem seus veículos com etanol hidratado não conseguiram em 2023 um preço tão baixo quanto o da semana passada.

Cabe salientar que a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores. Inclusive, o levantamento teve início em 2004.

Preço do etanol cai em 14 UFs

Na semana passada, o etanol ficou mais barato em quatro regiões brasileiras, com as reduções oscilando entre um e cinco centavos. A única exceção foi o Sudeste, onde os valores se mantiveram estáveis em relação à semana anterior.

Os preços médios do etanol nas regiões brasileiras foram os seguintes:

Norte: R$ 4,56;

R$ 4,56; Nordeste: R$ 4,17;

R$ 4,17; Sul: R$ 3,89;

R$ 3,89; Sudeste: R$ 3,49;

R$ 3,49; Centro-Oeste: R$ 3,32.



Além disso, a ANP revelou que o preço do etanol caiu em 14 as 27 Unidades Federativas (UFs). As maiores quedas foram registradas no Pará (-12 centavos), no Ceará (-11 centavos), no Rio Grande do Sul (-9 centavos) e em Goiás (-8 centavos).

Apenas sete estados registraram aumento nos preços do etanol na semana passada, mas as altas não superaram os quatro centavos, ou seja, não afetaram a taxa nacional de maneira significativa.

Estados do Norte têm o etanol mais caro do Brasil

Em síntese, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,56). Isso explica por que a região tem o maior preço médio do país. Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Tocantins, que comercializou o combustível a R$ 4,31, preço 21,1% maior que a taxa média nacional.

Veja os maiores valores médios do país:

Amapá: R$ 5,60; Rondônia: R$ 4,99; Roraima: R$ 4,88; Acre: R$ 4,75; Sergipe: R$ 4,65; Amazonas: R$ 4,59; Rio Grande do Sul: R$ 4,50.

Em suma, os consumidores que moram em estados da região Norte sofreram para conseguir abastecer o tanque de combustível dos seus veículos com etanol. Os valores mais elevados no país foram registrados na região, que apresentou um preço médio bem mais elevado que as demais.

Veja os preços mais acessíveis do país

Diante de valores muitos altos, os motoristas procuram os postos de combustíveis com os preços mais baratos para abastecerem o tanque de combustível dos seus veículos. Segundo os dados da ANP, alguns estados apresentaram valores bastante acessíveis aos consumidores, abaixo da média nacional.

Confira os únicos locais cujo preço do etanol ficou abaixo de R$ 4,00 na semana passada:

Mato Grosso: R$ 3,29;

R$ 3,29; Goiás: R$ 3,31;

R$ 3,31; São Paulo: R$ 3,45;

R$ 3,45; Minas Gerais: R$ 3,49;

R$ 3,49; Mato Grosso do Sul: R$ 3,54;

R$ 3,54; Distrito Federal: R$ 3,61;

R$ 3,61; Paraná: R$ 3,83.

Etanol x Gasolina: qual o mais vantajoso?

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. No entanto, vale destacar que a gasolina tem sido a melhor opção há muitos meses.

Na verdade, a gasolina ficou mais cara no país em julho e agosto, pesando cada vez mais no bolso dos motoristas. As quedas em setembro e outubro conseguiram aliviar o orçamento das famílias, mas as variações precisam ser mais intensas para que o preço caia para o nível de agosto.

Por sua vez, o etanol ficou mais barato nos postos em julho e subiu pouco em agosto e setembro. Já em outubro, o biocombustível voltou a cair no país e passou a apresentar um melhor custo-benefício que a gasolina em alguns estados, algo que não aconteceu meses atrás.

Veja quais estados comercializaram o etanol a preços mais vantajosos que a gasolina na semana passada.

Mato Grosso: 57,2%;

57,2%; Goiás: 61,4%;

61,4%; São Paulo: 62,4%;

62,4%; Minas Gerais: 63,2%;

63,2%; Mato Grosso do Sul: 64,1%;

64,1%; Distrito Federal: 65,4%;

65,4%; Paraná: 65,8%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, sete UFs comercializaram o etanol a preços mais vantajosos que a gasolina. Entretanto, nos 20 estados restantes, a taxa superou os 70%, caracterizando a gasolina como mais vantajosa.