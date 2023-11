Preço revelado para evento pay-per-view do Campeonato Mundial da PFL

A Professional Fighters League voltará ao pay-per-view esta semana, e o preço para assistir ao card principal já foi revelado.

O card do Campeonato Mundial de 2023 da PFL acontece sexta-feira no The Anthem em Washington, DC. As preliminares irão ao ar na ESPN+, enquanto o card principal será transmitido para compra na ESPN+ PPV por US$ 49,99 para assinantes, de acordo com o serviço de streaming.

A promoção estreou no pay-per-view para o card do campeonato de 2022 na mesma faixa de preço.

O evento de sexta-feira coroará seis campeões divisionais de US$ 1 milhão, incluindo a atração principal do campeonato dos leves entre os ex-lutadores do UFC Oliver Aubin-Mercier e Clay Collard.

O card também contará com o retorno de Kayla Harrison, que compete pela primeira vez desde que sofreu a única derrota no MMA no card de 2022 para Larissa Pacheco. Harrison enfrentará Aspen Ladd em uma das duas lutas do card principal sem título.

Confira o card completo abaixo.

Cartão principal, 20h ET, ESPN + PPV

Olivier Aubin Mercier x Clay Collard – luta pelo título dos leves

Renan Ferreira x Denis Goltsov – luta pelo título dos pesos pesados

Larissa Pacheco x Marina Mokhnatkina – luta pelo título peso pena feminino

Sadibou Sy x Magomed Magomedkerimov – luta pelo título dos meio-médios

Impa Kasanganay x Josh Silveira – luta pelo título dos meio-pesados

Kayla Harrison x Aspen Ladd

Derek Brunson x Ray Cooper III

Cartão preliminar, 17h ET, ESPN +

Jesus Pinedo x Gabriel Braga – luta pelo título dos penas

Biaggio Ali Walsh vs. Joel Galarza López

Bubba Jenkins x Chris Wade

Phil Caracappa vs. Khai Wu

Jesse Stirn x Josh Blyden