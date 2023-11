Preços de carros elétricos no Brasil podem ficar mais baixos?

O mercado de carros elétricos está experimentando uma fase de transformação em escala global. Com um crescimento de 1.600% nas vendas nos últimos cinco anos, esses veículos estão ganhando terreno nas preferências dos consumidores. No entanto, apesar desse avanço, dados recentes da JATO do Brasil apontam para uma participação ainda modesta no mercado automotivo nacional.

As informações disponibilizadas pelo levantamento indicam que os veículos eletrificados, que incluem híbridos, híbridos plug-in e elétricos 100% a bateria, representam apenas 5% do total de veículos vendidos no país em 2023. Já no caso dos veículos 100% elétricos, a participação no mercado é ainda mais discreta, registrando apenas 0,7%.

Fabricação de carros elétricos no Brasil

Atualmente, todos os modelos 100% elétricos disponíveis no mercado brasileiro são importados. Contudo, a perspectiva de início da produção local desses veículos promete mudar esse cenário até o final da década.

Montadoras de renome, incluindo as chinesas BYD e GWM, têm planos para iniciar a fabricação de carros elétricos no Brasil, com previsões indicando o período entre o próximo ano e 2025. Essa iniciativa não apenas representa um avanço no setor automotivo nacional, mas também sugere uma possível redução nos preços, tornando os veículos elétricos mais acessíveis aos consumidores brasileiros.

Uma pesquisa conduzida pela OLX, em outubro deste ano, revelou uma mudança interessante nas preferências dos consumidores, com 40% dos brasileiros considerando a possibilidade de adquirir um carro híbrido ou elétrico. Este cenário ressalta a importância de estratégias voltadas para a redução de custos e incentivos fiscais, visando acelerar a aceitação de veículos elétricos no Brasil

Infelizmente o mercado de carros elétricos no Brasil ainda tem sido marcado por preços mais elevados em comparação com outros países. Uma das principais razões reside na tecnologia utilizada nesses veículos. Esses automóveis são equipados com dispositivos de última geração, oferecendo funcionalidades que contribuem para elevar os custos de produção.

Além disso, a cotação do dólar exerce uma grande influência nos preços dos carros elétricos no mercado brasileiro. Dado que a maioria dos veículos elétricos disponíveis atualmente é importada, as flutuações na taxa de câmbio contribuem para a volatilidade dos preços.

Esses fatores criam um ambiente em que os consumidores brasileiros enfrentam desafios para comprar carros elétricos. Diante desse cenário, as expectativas se voltam para a possível produção local, que, ao reduzir custos logísticos e tarifas de importação, poderia abrir caminho para uma maior acessibilidade desses veículos no Brasil.



Você também pode gostar:

Quais as vantagens dos automóveis elétricos?

Os carros elétricos vêm se destacando como uma opção inovadora no cenário automotivo, apresentando uma série de vantagens, tanto para os motoristas quanto para o meio ambiente. Ao operar sem emissões diretas de poluentes, esses veículos contribuem significativamente para a redução da poluição do ar.

Além disso, a eletricidade, frequentemente utilizada para carregar carros elétricos, pode ser mais acessível e economicamente eficiente em comparação com os combustíveis tradicionais. Isso resulta em economias a longo prazo para os proprietários desses veículos.

Hoje muitos governos ao redor do mundo estão oferecendo incentivos fiscais e benefícios para os proprietários de carros elétricos, incentivando a transição para veículos mais sustentáveis. À medida que a conscientização ambiental cresce e as tecnologias evoluem, os carros elétricos se consolidam como uma alternativa promissora.