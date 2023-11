Preenchimento de assentos no Billboard Music Awards: Como você pode ir à premiação e ser pago por isso?

EUSe você já se perguntou como ocupar assentos em eventos de prestígio, como o Premiação de Música da BillboardOscars, Grammys, Emmys e muito mais, existem empresas que podem ajudá-lo a obter acesso a essas funções exclusivas.

Os ocupantes de assentos são pessoas contratadas por premiações para garantir que todos os assentos sejam ocupados quando a câmera varre o público, criando a ilusão de casa cheia.

Embora ofereça a oportunidade de participar de eventos de alto nível e até mesmo sentar-se ao lado de celebridades de primeira linha, existem regras e considerações importantes a serem observadas.

Empresas como 1iota.com e Seatfillers and More oferecem oportunidades para indivíduos se tornarem ocupantes de assentos. 1iota Fan Experiences oferece acesso gratuito a gravações de programas de TV ao vivo, exibições de filmes, estreias no tapete vermelho, premiações, festivais de música ao vivo, audiências virtuais e muito mais.

Seatfillers and More, por outro lado, administrou eventos como Grammy Awards, BET Awards, NAACP Image Awards e muito mais.

Você será pago por ocupar um assento?

Para se envolver, você pode se registrar online nessas empresas. A inscrição normalmente é gratuita e você pode se inscrever para participar de vários eventos, agendar suas solicitações on-line, visualizar solicitações pendentes e até mesmo interagir com outros preenchedores de vagas por meio de blogs e aplicativos de mídia social. Essas plataformas também permitem que você carregue sua foto e currículo para uma ativação mais rápida.

Ao contrário de um equívoco comum, os ocupantes de assentos normalmente não são pagos por seus serviços. Apesar da importante tarefa de garantir que os assentos estejam ocupados quando as câmeras fazem a varredura da plateia, esses indivíduos não recebem remuneração por seus esforços.

Na realidade, aproximadamente 99 por cento das vezes, os ocupantes de assentos não recebem um contracheque por seu papel nesses eventos de alto nível.

Os fillers são advertidos contra falar com celebridades ou pedir autógrafos. Os códigos de vestimenta devem ser respeitados e os candidatos devem estar preparados para longas esperas. Além disso, o envio de uma candidatura não garante a seleção.

Tornar-se um ocupante de assento é uma oportunidade de aproveitar o brilho e o glamour dos maiores eventos de Hollywood por dentro, mas requer uma compreensão das regras e um compromisso com o processo.