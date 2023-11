Prefeito anuncia prazo para liberação de edital com 2 MIL vagas de concurso público

As vagas do concurso público serão para médio e superior

Mais um concurso público a caminho. As chances são para médio e superior em vários cargos. Os esclarecimentos vieram por meio do prefeito do município que destacou um prazo para liberação do edital.

Veja a seguir todos os detalhes.

Novo Concurso na Saúde

A Prefeitura de Fortaleza, sob a gestão do prefeito José Sarto, confirmou esta semana a previsão de publicação do edital para o aguardado concurso na área da saúde. Com um prazo estipulado de 60 dias, a expectativa é que o documento esteja disponível até janeiro, proporcionando uma excelente oportunidade para profissionais interessados em contribuir para a saúde da comunidade.

Anúncio Durante Visita a Obras Hospitalares

O anúncio oficial do concurso público foi feito pelo prefeito José Sarto durante uma visita às obras de reforma e modernização do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, conhecido como Frotinha de Messejana. Com a previsão de inauguração para janeiro, a escolha estratégica é realizar o concurso simultaneamente, consolidando-o como o maior concurso de saúde em Fortaleza.

Mais de 2 Mil Vagas em Diversas Carreiras da Saúde neste concurso público

O prefeito destacou a abrangência do concurso, afirmando que serão oferecidas mais de 2 mil vagas, abrangendo praticamente todas as carreiras da área de saúde. O modelo segue a bem-sucedida estratégia adotada no concurso anterior, voltado para a Educação.



Diversidade de Oportunidades para Ensino Médio e Superior

Embora os cargos específicos ainda não tenham sido revelados pela prefeitura, já está confirmado que haverá oportunidades para profissionais com exigências de ensino médio e nível superior neste concurso público. A variedade de cargos promete atender às diferentes especialidades necessárias para fortalecer o sistema de saúde local.

Banca organizadora

Ainda sem a banca organizadora definida, a prefeitura aguarda a escolha da empresa responsável e a subsequente assinatura do contrato. Somente após esse processo será possível confirmar a data precisa de publicação do edital de abertura de inscrições.

Com expectativas elevadas e a promessa de um certame robusto, o concurso da Prefeitura de Fortaleza para a área de saúde promete ser um marco na busca por profissionais comprometidos com o bem-estar da comunidade.

Concurso público

Em 2022, a Prefeitura de Fortaleza CE lançou um concurso na área de saúde, marcando um capítulo significativo na busca por profissionais qualificados para atender às demandas temporárias. Vamos relembrar os detalhes desse certame que movimentou a comunidade de concurseiros.

Organização pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh)

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) desempenhou o papel crucial de banca organizadora, coordenando e gerenciando as etapas do processo seletivo. Sua expertise contribuiu para a eficiência e transparência do concurso.

Diversidade de Oportunidades e Vagas Oferecidas

A oferta de vagas do concurso público contemplou diversas funções essenciais para fortalecer o sistema de saúde do município. As oportunidades disponíveis foram distribuídas da seguinte forma:

Técnico de Enfermagem: 562 vagas e formação de cadastro reserva.

562 vagas e formação de cadastro reserva. Médico Clínico Geral: 139 vagas.

139 vagas. Terapeuta Ocupacional: 32 vagas.

32 vagas. Auxiliar de Saúde Bucal: Formação de cadastro reserva.

Formação de cadastro reserva. Técnico de Laboratório: Formação de cadastro reserva.

Formação de cadastro reserva. Auxiliar de Prótese Dentária: Formação de cadastro reserva.

Essa distribuição refletiu a diversidade de funções necessárias para garantir um atendimento abrangente e de qualidade na área de saúde.

Prova do concurso público

A seleção foi marcada por sua simplicidade, composta apenas por uma prova objetiva. Com 30 questões, a avaliação abordou conhecimentos específicos relacionados às áreas de atuação dos candidatos, garantindo uma análise precisa das habilidades necessárias.

Embora temporário, o concurso de 2022 ofereceu uma oportunidade valiosa para profissionais comprometidos contribuírem para a saúde da comunidade. A expectativa agora se volta para o próximo certame, que promete ser ainda mais abrangente, conforme anunciado pelo prefeito José Sarto.