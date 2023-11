Prefeito Djalma Beltrão conversa com governador sobre pavimentação da estrada do Potengy

Atendendo o convite do Governador Paulo Dantas (MDB), o prefeito Djalma Beltrão (pertencente ao mesmo partido do governador), se reuniu no Palácio República dos Palmares, onde junto ao Deputado Dudu Ronalsa, o tesoureiro da Prefeitura de Piaçabuçu, Rymes Lessa e o Secretário de Finanças, Guido Beltrão, discorreram sobre diversos assuntos, entre eles a pavimentação da estrada de acesso ao Povoado Potengy.

O prefeito Djalma e sua comitiva, aproveitaram também para discutir além do projeto do Potengy, a conclusão da última etapa do Conjunto Cicero Francisco (Moranguinho), na

Paciência, analisando também os avanços do ‘Minha Cidade Linda’, que se encontra em obras na “Rua do João Pofe” e tem levado benefícios a diversas comunidades no município.

O chefe do Executivo da cidade ribeirinha, destacou e agradeceu a parceria do governador Paulo Dantas pelas ações que tem garantido melhorias para a população de Piaçabuçu. “Vamos seguir trabalhando pelo progresso da nossa cidade e pelo bem-estar do nosso povo”, enfatizou o prefeito Djalma Beltrão.