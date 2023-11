Prefeito Ronaldo Lopes anuncia atrações musicais do Bom Jesus dos Navegantes 2024

Acabou a expectativa. O Prefeito Ronaldo Lopes acaba de anunciar as bandas e artistas que irão se apresentar em Penedo, durante os festejos do Bom Jesus dos Navegantes do próximo ano.

A divulgação feita nas redes sociais do gestor penedense era bastante aguardada porque a parte festiva do maior evento de Penedo atrai milhares de pessoas para a cidade, assim como a procissão fluvial que acontece a cada segundo domingo de janeiro, gerando emprego e renda para a população local.

Ao lado da secretária Teresa Machado (Cultura, Lazer e Juventude) e do secretário Jair Galvão (Turismo e Economia Criativa), Ronaldo Lopes divulgou as atrações e frisou que a seleção dos artistas atende pedidos do povo à administração, citando como exemplo o cantor João Gomes, que se apresenta na noite de sábado, 13.

MAIOR INCLUSÃO DE ARTISTAS DE PENEDO

A valorização do talento local também está na programação do mais tradicional festejo do calendário anual de Penedo. Em 2024, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas vai colocar na arena de shows do Bom Jesus a maior quantidade de músicos penedenses da história, principalmente cantoras.

O empoderamento feminino sobe ao palco principal com Rikielly Souza, Maxylene Cruz, Elâine Nascimento, Sandra Moreno, Marcelle, Juh Imperadora e Sabrina Lobo. Elas irão se apresentar em diferentes formatos, algumas com uma banda especial ou em dupla e também uma roda de samba, junto com Dan Souza, Fabinho Silva, Alex David e Savinho.

ALINHAMENTO DAS SECRETARIAS

Antes do anúncio feito às 17 horas desta terça-feira, 28, a Prefeitura de Penedo reuniu representantes de setores da administração municipal para o alinhamento das ações específicas para o Bom Jesus dos Navegantes 2024.

O encontro realizado no auditório da Casa de Aposentadoria também contou com a presença de representante da empresa Taluã Produções, responsável pela estrutura de som, palco e camarotes.

Vale ressaltar que os shows começam sempre às 21 horas e serão transmitidos ao vivo, no canal oficial da Prefeitura de Penedo na plataforma YouTube.

Confira a programação musical do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo para 2024

Quinta-feira, 11 de janeiro

Grupo Menos é Mais

Nattan

Gui Mauriz

Sexta-feira, 12 de janeiro

Mari Fernandes

Henry Freitas

Sandra Moreno

João Gomes

Tarcísio do Acordeon

Val Valverde

Dudu Moral