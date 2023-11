Prefeito Ronaldo Lopes apresenta Programa Acelera Penedo para vereadores

O Prefeito Ronaldo Lopes apresentou o Programa Acelera Penedo (PAP) aos vereadores durante reunião realizada nesta quinta-feira, 16, na sede da Prefeitura de Penedo.

O PAP tem como objetivo realizar melhorias significativas na infraestrutura do município, investimento que visa enriquecer a qualidade de vida dos cidadãos, impulsionando diversos setores, principalmente o turismo e o comércio.

Além do Prefeito Ronaldo Lopes, participaram da agenda de trabalho o Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Vereador Messias da Filó; e os vereadores Bili Marques, Denys Reis, Dr. Epson, Roberto da Farmácia, Derivan Thomaz, Sargento Marival, Marcelo Pereira, Raquel Tavares, Rodrigo Regueira e Ernande Pinheiro.

A reunião também contou com a participação do Chefe de Gabinete, Pedro Soares; do Secretário Municipal de Comunicação, Kim Emmanuel; do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Irmão João; e da representante da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa, Karlinne Cordeiro, demonstrando a abrangência e o engajamento de diferentes setores da administração pública de Penedo.

Durante a reunião, Ronaldo Lopes expressou sua visão e expectativas com relação ao Programa Acelera Penedo. Ele destacou:

“Este programa é um passo significativo para transformar Penedo, não apenas melhorando a infraestrutura, mas também impulsionando o turismo e o desenvolvimento econômico. Já alcançamos o marco de sermos reconhecidos como Cidade Criativa da Unesco. Agora, estamos focados em completar todas as etapas necessárias para nos estabelecermos como Destino Turístico Inteligente, o que, sem dúvida, trará benefícios duradouros e fará de nossa bela cidade um exemplo de inovação e crescimento”, compromisso da administração municipal que promove mudanças significativas e duradouras para o povo de Penedo.

Os vereadores se mostraram impressionados com a variedade e o alcance dos projetos apresentados, concordando que o PAP pode transformar Penedo de forma inédita.

Ronaldo Lopes também planeja envolver outras partes da sociedade no desenvolvimento do PAP, convidando representantes do comércio, do turismo e líderes comunitários para contribuírem com suas perspectivas.

Ele enfatiza o papel vital dos vereadores em seu apoio ao programa, ressaltando a importância deles no avanço da cidade. O projeto de lei do PAP será enviado à Câmara, onde espera-se que receba forte apoio dos vereadores, demonstrando o comprometimento de todos com o progresso de Penedo.

SECOM/PMP