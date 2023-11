Prefeito Ronaldo Lopes consegue 400 casas de moradia popular para Penedo

Uma administração bem planejada, com projetos prontos para as oportunidades que surgirem, sempre gera avanços à população. E é por esses motivos que Penedo conseguiu 400 unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O avanço em moradia popular será distribuído em três conjuntos residenciais que serão construídos em áreas do município, contrapartida da Prefeitura de Penedo aos investimentos que também irão gerar emprego para os penedenses, conforme destacou o Prefeito Ronaldo Lopes durante a divulgação da excelente notícia, em entrevista à Rádio Penedo FM nesta quinta, 23.

“O presidente Lula anunciou na quarta, 22, em uma solenidade em Brasília, com prefeitos e ministros, que o projeto de Penedo foi aprovado e a cidade será contemplada com três novos conjuntos habitacionais, que se chamarão Odijas Souza, Geraldo Lobo e Milton Machado. Serão 400 casas para o nosso povo e estamos muito felizes com isso”, declarou para a radialista Martha Martyres.

Os locais para a construção dos residenciais do Minha Casa, Minha Vida são o bairro Raimundo Marinho e área próxima do Aeroporto Freitas Melro, alcançando o limite de unidades disponíveis para Penedo no projeto do governo federal.

Ronaldo Lopes acrescentou que seguirá rigorosamente os critérios estabelecidos para a inscrição dos mutuários, ainda sem prazo estabelecido para abertura do procedimento a ser determinado por Brasília.

Confira abaixo quantas unidades habitacionais cada conjunto vai disponibilizar:

Loteamento Residencial Geraldo Lôbo – 130 casas

Loteamento Residencial Milton de Britto Machado – 150 casas

Loteamento Residencial Odijas Gomes de Souza – 120 casas