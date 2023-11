Prefeito Ronaldo Lopes empossa componentes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

O empoderamento feminino em Penedo avança a passos largos. Um dos poucos municípios alagoanos com Secretaria da Mulher (SEMU) em sua estrutura administrativa – pasta criada pelo Prefeito Ronaldo Lopes -, também conta com Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

O órgão colegiado formado por representantes do governo e da sociedade civil organizada teve suas componentes empossadas no final da tarde desta terça-feira, 31, durante solenidade no Chalé dos Loureiros, espaço cultural da Fundação Casa do Penedo.

O gestor que promove a igualdade de gênero na gestão da Prefeitura de Penedo parabenizou o trabalho da Secretária Mariana Barbosa (SEMU) e de todas as mulheres que atuam na administração municipal, ressaltando que a rádio Penedo FM (fundada por seu pai, Hélio Lopes) sempre teve uma mulher à frente, começando com as radialistas Cristina Moura e Martha Martyres, e atualmente administrada por Nadja Santos.

Ronaldo Lopes enalteceu a competência das mulheres e o avanço da ocupação de espaços por elas, exaltada na máxima “lugar de mulher é onde ela quiser”, pontuando investimentos como a instalação de duas Salas Lilás em Penedo, a instituição da SEMU e anunciou, para 2024, a inclusão de mais mulheres no primeiro escalão da Prefeitura de Penedo.

A Secretária Mariana Barbosa enalteceu o apoio do prefeito penedense e destacou que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher assegura mais participação ativa das mulheres na formulação e implementação de políticas públicas locais.

Representando a Câmara Municipal de Penedo, o vereador Ernande Pinheiro falou em nome dos legisladores por ter sido o autor do projeto que instituiu o órgão colegiado cuja composição pode ser conferida no link abaixo.

Decreto Municipal do Conselho da Mulher

Vale frisar que as conselheiras têm mandato de dois anos, podendo ser renovado pelo mesmo período, sem que haja concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária para as componentes

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante