Prefeito Ronaldo Lopes recebe carta oficial da UNESCO com designação de Penedo como Cidade Criativa do Cinema

Assessoria SETUREC

Reconhecimento se deu no último mês de outubro; Conquista histórica trouxe alegria para todos os penedenses

É oficial! Após o anúncio do reconhecimento de Penedo como Cidade Criativa da Unesco, o Diretor-Geral Adjunto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Ernesto Ottone, informou, através de carta ao Prefeito Ronaldo Lopes, sobre a designação e admissão do município na Rede Mundial de Cidades Criativas, na categoria Cinema.

Na carta, o chileno Ernesto Ottone parabeniza a Prefeitura de Penedo pelo trabalho técnico e profissional apresentado no dossiê que foi analisado e aceito pela comissão da UNESCO. Ele também disse que, ao ser admitida na Rede Mundial de Cidades Criativas, Penedo se destaca como um município que tem, na cultura e na criatividade, as bases para o desenvolvimento sustentável a curto, médio e longo prazo.

“Uma alegria imensa ter recebido a carta do Diretor-Geral Adjunto da UNESCO. Toda essa conquista é gratificante para Penedo, pois somos a única cidade de Alagoas a receber este importante título. Fico muito feliz, e aproveito para parabenizar toda a equipe que trabalhou fortemente nessa proposta, que foi reconhecida e aceita”, disse o Prefeito Ronaldo Lopes.

O documento enfatiza, também, um dos principais objetivos: ao entrar na Rede de Cidades Criativas, Penedo passa a contribuir ativamente com a UNESCO, com o intuito de alcançar as metas propostas nos objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, defendidos e implantados pelos países signatários das Nações Unidas, especialmente na Meta 11, que preza pelo desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis.

O Diretor-Geral Adjunto também convidou o Prefeito Ronaldo Lopes a participar do evento mais importante da Rede, que é a Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, previsto para acontecer entre os dias 01 e 05 de julho de 2024, em Braga, Portugal. Além de ser a estreia de Penedo na Rede de Cidades Criativas, no evento, estarão presentes, os representantes dos outros países que fazem parte da Rede.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a carta é a coroação de um trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Penedo, de forma muito técnica, profissional e participativa, com o apoio de muitas instituições.

“A notícia, muito comemorada por Penedo, recebida através dos meios de comunicação foi, finalmente, legitimada com a carta de Ernesto Ottone, Diretor-Geral Adjunto da UNESCO. A partir de agora, nosso município, oficialmente, pode se apresentar e usar, em toda a sua estrutura institucional, o selo da UNESCO, como membro da Rede Mundial de Cidades Criativas”, finaliza.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC