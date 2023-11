Prefeito Ronaldo Lopes visita obras do Programa Meu Bairro Melhor

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa, visitaram obras que estão sendo realizadas em Penedo por meio do Programa Meu Bairro Melhor.

Durante a inspeção dos trabalhos, os engenheiros civis foram recebidos com gratidão pelos moradores que estão vendo a realização de sonhos que não tinham mais a esperança de serem concretizados.

Durante o acompanhamento dos serviços, atividade de rotina do gestor penedense, famílias da Cacilôra – situada no Barro Vermelho – agradeceram o investimento na localidade que está ganhando pavimentação e drenagem.

“Isso não é mais uma promessa, é uma realidade que vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que moram aqui, na Cacilôra”, afirma Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo e o gestor da SEMSP também estiveram na Travessa da Rua do Sossego, onde os transtornos causados pelas chuvas ficaram para trás.

“O inverno deixava essa rua sem condições de trânsito, a erosão ia até o final da travessa que agora está totalmente pavimentada e drenada”, informa o Secretário Ivo Costa.

A moradora Carmelita Calumbi conhecia o problema causados pelas chuvas desde criança, quando visitava os avós, mas decidiu mudar para a travessa, mesmo sem saber da solução viabilizada por Ronaldo Lopes.

“Eu fiz uma troca por esta casa, minha família ajudou a deixar ela pronta pra morar e quando a prefeitura fez o serviço, a pessoa quis desfazer o negócio porque agora a casa está mais valorizada, só que eu não aceitei. Agora ficou melhor ainda”, relata Carmelita.

Os investimentos do Programa Meu Bairro Melhor acabam com situações que prejudicam a saúde das pessoas (poeira durante o verão e água empoçada no inverno), melhorando a qualidade de vida e também gerando a valorização dos imóveis.

A agenda de trabalho realizada na quarta-feira, 01, véspera do Dia de Finados, também se estendeu ao Loteamento Pinheiro, Vila São Francisco e Rua Santo Antônio, canteiro de obras das feitas com recursos próprios da Prefeitura de Penedo que também recupera a urbanização da localidade próxima da igreja do primeiro bairro da cidade.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte