Prefeitura abre concurso com mais de 470 vagas para vigia, merendeira, monitor, fiscal e muito mais

As vagas de concurso são para fundamental, médio e superior

Mais um concurso está na praça. São mais de 470 vagas para várias oportunidades e níveis de escolaridade. Confira aqui como se inscrever.

Além disso, conheça quais são os cargos ofertados.

Diversidade de Oportunidades em Pium: Concurso Oferece 474 Vagas

A Prefeitura de Pium, no Tocantins, anuncia a abertura de inscrições para um aguardado concurso público, oferecendo um total de 474 vagas, divididas entre 304 para contratação imediata e 170 para formação de cadastro reserva (CR).

Para o Ensino Fundamental

Candidatos com ensino fundamental têm à disposição vagas cruciais, como auxiliar de serviços gerais, merendeira, motorista CNH categoria “D”, e vigia noturno, proporcionando oportunidades reais para quem busca ingressar no mercado de trabalho.

Ensino Médio e/ou Curso Técnico no concurso

A gama de oportunidades se expande para aqueles com ensino médio e/ou curso técnico. Cargos como assistente administrativo, agente comunitário de saúde e técnico em enfermagem abrem portas para carreiras promissoras em diferentes áreas.



Você também pode gostar:

Formação Superior: Profissões de Impacto e Desenvolvimento Profissional

Profissionais com formação superior encontram oportunidades em diversas áreas, desde fiscal de tributação até professores, consolidando Pium como um ambiente propício ao desenvolvimento profissional e impacto social.

Desafios e Etapas do Concurso

O concurso se desdobrará em duas fases. A primeira consiste em uma prova objetiva, eliminatória e classificatória para todos os cargos. Para os professores, a segunda fase envolverá uma avaliação de títulos, adicionando um componente classificatório ao processo seletivo.

Prova Objetiva em 17 de Dezembro de 2023

A prova objetiva está marcada para 17 de dezembro de 2023. Detalhes sobre locais e horários serão comunicados por meio do edital de convocação, permitindo que os candidatos se preparem de maneira eficiente.

Um Futuro Promissor no Serviço Público de Pium

O concurso da Prefeitura de Pium representa não apenas uma oportunidade de emprego, mas a chance de construir uma carreira sólida e promissora no serviço público local. Inscrições estão abertas, e o primeiro passo para um futuro promissor começa agora!

Como se inscrever neste concurso

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do ICAP – Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (www.icap-to.com.br).

As taxas são as seguintes:

R$ 70 para ensino fundamental;

R$ 80 para níveis médio e técnico; e

R$ 120 para formação superior

Preparação para concurso

Preparar-se para um concurso é um desafio que requer disciplina e estratégia. O primeiro passo é conhecer o edital detalhadamente, compreendendo o formato da prova, o conteúdo programático e os critérios de avaliação. Com essas informações em mãos, é possível elaborar um cronograma de estudos realista, distribuindo os temas de forma equilibrada.

A escolha do material de estudo é crucial. Opte por materiais específicos para o concurso em questão, como livros, videoaulas, apostilas e simulados. A revisão de provas anteriores e a realização de simulados são práticas essenciais para se familiarizar com o estilo das questões e aprimorar a gestão do tempo durante a prova.

Além disso, é importante focar nos pontos fracos, dedicando mais tempo a eles, mas sem negligenciar os pontos fortes. Aprofundar-se nos temas, compreendendo os conceitos em vez de apenas memorizá-los, facilita a resolução de questões mais complexas.

Participar de grupos de estudo pode ser benéfico para a troca de conhecimentos, mas é fundamental garantir que o grupo seja produtivo. Manter a saúde física e mental é igualmente crucial. Cuide da alimentação, pratique exercícios e reserve momentos para o lazer, mantendo um equilíbrio que favoreça o foco e a produtividade.

A realização de revisões constantes é uma estratégia eficaz para reforçar o que já foi aprendido. Simulações de prova em condições próximas da realidade, como cronometrar o tempo e evitar distrações, também são valiosas.