Prefeitura abre inscrições de concurso público com salários de R$ 9 mil

Vagas de concurso público são imediatas

Ficou interessado? Pois bem, este concurso público tem excelentes salários. Os valores podem ultrapassar R$ 9 mil e mais benefícios.

Veja a seguir e conheça todos os cargos.

Novo Concurso público

A Prefeitura de Taubaté, situada no estado de São Paulo, anunciou recentemente a abertura de um concurso público com 9 vagas imediatas. Destinadas exclusivamente a cargos de nível superior, as remunerações variam entre R$ 5.301,76 e R$ 9.109,45.

Oportunidades e Salários

Agente Fiscal de Saúde Pública – Enfermagem: 01 vaga, R$ 5.301,76

Agente Fiscal de Saúde Pública – Nutrição: 01 vaga, R$ 5.301,76

Agente Fiscal de Saúde Pública – Serviço Social: 01 vaga, R$ 5.301,76

Contador: 01 vaga, R$ 7.225,59

Engenheiro Ambiental: 01 vaga, R$ 7.225,59

Engenheiro Eletricista: 01 vaga, R$ 7.225,59

Médico Especialista – Geriatra: 01 vaga, R$ 9.109,45

Médico Especialista – Psiquiatria Infantil: 01 vaga, R$ 9.109,45

Médico Especialista – Ultrassonografia: 01 vaga, R$ 9.109,45

Etapas do Concurso: Avaliação por Prova Objetiva

A avaliação dos candidatos ocorrerá por meio de uma única etapa, composta por uma prova objetiva. Com duração de 3 horas, a prova conterá de 40 a 50 questões de múltipla escolha, cada uma apresentando cinco alternativas, das quais apenas uma é correta.



Você também pode gostar:

Nota Mínima para Habilitação

A prova será de caráter eliminatório e classificatório, sendo avaliada em uma escala de 0 a 100 pontos. Será considerado habilitado o candidato que alcançar uma pontuação igual ou superior a 50 pontos (50%).

Detalhes da Prova e Critérios de Avaliação

A avaliação dos candidatos neste concurso da Prefeitura de Taubaté consistirá em uma única etapa, sendo ela uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

Características da Prova do concurso público

Duração: A prova terá uma duração total de 3 horas.

A prova terá uma duração total de 3 horas. Formato das Questões: Composta por 40 a 50 questões de múltipla escolha, cada uma apresentando cinco alternativas.

Estrutura da Prova por Cargo

Agente Fiscal de Saúde Pública (todas as áreas): 15 questões: Língua Portuguesa 10 questões: Política de Saúde 25 questões: Conhecimentos Específicos

Contador e Engenheiro: 10 questões: Língua Portuguesa 10 questões: Matemática 5 questões: Noções de Informática 25 questões: Conhecimentos Específicos



Médico (todas as áreas): 10 questões: Língua Portuguesa 10 questões: Política de Saúde 20 questões: Conhecimentos Específicos



Critérios

A pontuação da prova varia de 0 a 100 pontos, e para ser considerado habilitado, o candidato deve obter uma nota igual ou superior a 50 pontos. Essa nota de corte assegura que apenas os candidatos que alcançarem um desempenho mínimo serão qualificados para as próximas etapas do processo seletivo.

Como se preparar para este concurso público

Para se preparar adequadamente para o concurso da Prefeitura de Taubaté, é crucial adotar uma abordagem organizada. Inicialmente, é essencial ler atentamente o edital, compreendendo os detalhes sobre as matérias a serem abordadas, o formato da prova e quaisquer outros requisitos importantes.

Estabelecer um cronograma de estudos é o próximo passo. Esse cronograma deve ser realista, considerando suas obrigações diárias, e deve distribuir o tempo de estudo de acordo com as disciplinas e tópicos especificados no edital.

Quanto aos materiais de estudo, é recomendável utilizar recursos confiáveis e específicos para o concurso, como livros preparatórios, videoaulas e apostilas. Materiais de concursos anteriores também podem ser úteis para compreender o estilo das questões.

A realização de simulados é uma estratégia eficaz para se familiarizar com o ambiente da prova, o estilo das questões e o tempo disponível. Isso contribui para reduzir a ansiedade durante o exame.

Dê especial atenção às disciplinas específicas do cargo desejado. No caso desse concurso, as disciplinas incluem Língua Portuguesa, Política de Saúde, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos, dependendo do cargo pretendido.

Manter uma rotina de estudos consistente é fundamental. Evite períodos de estudo intensivo seguidos por longas pausas. A consistência ao longo do tempo é mais eficaz.

Além disso, faça revisões periódicas para reforçar o que foi aprendido e identificar pontos fracos que precisam de mais atenção. Se possível, participe de grupos de estudo para discussões e troca de conhecimento.