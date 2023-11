Prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO com salários de R$ 9,5 MIL para todos os níveis de escolaridade

Concurso público oferta quase 200 vagas

Mais um concurso público oferta oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Com quase 200 vagas, esta é uma grande chance para quem precisa.

Ficou interessado em conhecer os cargos? Conheça a seguir.

Inscrições Abertas para Diversos Cargos do concurso público

Se você busca uma chance para alavancar sua carreira, fique atento! Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Ibiúna, localizada no interior de São Paulo. São 192 vagas disponíveis, abrangendo uma variedade de cargos e ainda formando cadastro reserva.

Diversidade de Carreiras e Salários Atrativos

As oportunidades estão acessíveis a profissionais de todas as escolaridades, e os salários variam entre R$ 1.495,71 e R$ 9.595,86, com benefícios adicionais de auxílio-alimentação e cesta básica.

Confira Algumas das Carreiras Disponíveis

Confira a distribuição:



Você também pode gostar:

Nível Fundamental:

Auxiliar de Serviços Gerais

Braçal de Conservação

Coveiro

Merendeira

Motorista

Operador de Máquinas Viárias

Vigia

Auxiliar de Consultório Dentário

Auxiliar de Enfermagem

Escriturário

Operador de Trator Agrícola

Recepcionista, entre outros.

Nível Médio:

Auxiliar de Professor

Eletricista

Fiscal

Guarda Municipal

Telefonista

Técnico de Enfermagem, entre outros.

Nível Superior:

Assistente Social

Auditor de Tributos Municipais

Dentista

Enfermeiro

Engenheiro em Segurança do Trabalho

Fisioterapeuta

Nutricionista

Psicólogo

Professor de Educação Básica

Médico Clínico Geral

Médico Veterinário, e muito mais.

Como se inscrever no concurso público

Os interessados poderão se inscrever até 20 de dezembro, às 23h59. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.shdias.com.br.

Confira os valores das taxas:

R$ 30,50 (nível fundamental);

R$ 55,50 (nível médio);

R$ 75,50 (nível superior).

Prova objetiva

O grande dia deste concurso público se aproxima! A prova objetiva, fase crucial para todos os cargos no concurso da Prefeitura de Ibiúna, está programada para o dia 28 de janeiro do próximo ano. Prepare-se para resolver 40 questões de múltipla escolha em um desafio estimulante com duração máxima de três horas.

Outras Etapas Que Aguardam por Você

Além da prova objetiva, algumas carreiras terão desafios adicionais:

Análise de Títulos: Professores, Psicopedagogos e Interlocutores de Línguas terão a oportunidade de destacar suas qualificações acadêmicas nessa fase.

Teste Físico e Avaliações Completas para Guarda Municipal: Para os futuros Guardas Municipais, prepare-se para um desafio físico, investigação social, avaliações médica e psicológica, além de um curso de formação.



Validade do Concurso público

Após a homologação do resultado final, o concurso terá validade de dois anos. Mas a boa notícia é que esse período pode ser estendido por mais um ano, a critério do governo municipal, conforme estabelecido no edital.

Não perca a oportunidade de mostrar todo o seu potencial no dia da prova e nas etapas subsequentes. Este é o momento de se dedicar, brilhar e conquistar o seu lugar no cenário profissional de Ibiúna, SP. A jornada está prestes a começar – esteja pronto para o desafio e boa sorte.

Estudo e preparação no concurso público

Embarcar na jornada de preparação para o concurso da Prefeitura de Ibiúna exige uma estratégia cuidadosamente elaborada. Aqui estão algumas dicas para otimizar sua abordagem de estudo e maximizar suas chances de sucesso:

Comece sua jornada lendo detalhadamente o edital. Compreender os requisitos, a estrutura da prova e os temas abordados fornecerá uma base sólida para seu plano de estudos.

Estabeleça um cronograma realista distribuindo seu tempo de maneira equilibrada entre as disciplinas. Considere suas obrigações diárias para garantir consistência nos estudos.

Utilize materiais de estudo atualizados e confiáveis, como livros, apostilas, videoaulas e recursos online. Certifique-se de abranger todo o conteúdo programático definido no edital.

Mais dicas

Priorize disciplinas com maior peso na prova, mas não negligencie as demais. Uma abordagem equilibrada ajudará a alcançar uma pontuação competitiva.

Pratique com simulados e questões de provas anteriores para se familiarizar com o formato da prova e aprimorar suas habilidades de resposta. Identifique áreas de maior dificuldade para focar seus esforços.

Em disciplinas que envolvem análise de títulos, como professores, prepare documentação destacando suas qualificações acadêmicas. Esteja atento aos requisitos específicos de cada cargo.

Caso seu cargo exija testes físicos, investigação social, avaliações médica e psicológica, e curso de formação, prepare-se adequadamente para essas etapas adicionais.