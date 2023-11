Prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO para 429 vagas e salários de quase R$ 5 MIL

Mais um concurso público aberto. As chances são maravilhosas, já que o edita oferta 429 vagas para vários cargos. Veja como se inscrever.

Conheça os cargos ofertados a seguir.

Sobre o concurso público

Foi divulgado o edital do novo concurso da Prefeitura de Osasco, município da Grande São Paulo, com o objetivo de preencher 429 vagas em diversos cargos. As inscrições começam no dia 16 de novembro e serão direcionadas a profissionais com níveis médio e superior de ensino.

Os salários iniciais variam de R$ 1.521,34 a R$ 4.639,80, com a inclusão de benefícios como cesta básica mensal, auxílio-transporte e vale cesta de Natal.

As vagas disponíveis do concurso público contemplam cargos de nível médio, como agente de trânsito, agente fiscal de posturas e abastecimento, auxiliar de desenvolvimento e apoio escolar, e inspetor de alunos.

Já os cargos de nível superior abrangem as áreas de educação, com oportunidades para professor de educação básica I, professor de desenvolvimento infantil I e professor de educação básica II com especialização em deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência visual, educação artística, educação física e inglês.

A prova, etapa prevista para todos os cargos, está agendada para o dia 3 de março.

Apenas os candidatos que concorrem às vagas de professor também passarão por uma análise de títulos, com prazo para envio dos documentos à banca entre 11 e 15 de março.



O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do governo municipal. Essa é uma excelente oportunidade para os profissionais interessados em atuar na Prefeitura de Osasco, com uma variedade de vagas disponíveis e salários atrativos.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever até 8 de janeiro de 2024, às 23h59. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.vunesp.com.br.

As taxas são:

R$ 67,90 (ensino médio);

R$ 98,80 (nível superior).

Outros concursos

O concurso da CTGM de Belo Horizonte (Controladoria-Geral do Município) em Minas Gerais está com inscrições abertas a partir de 1º de novembro, às 16h.

Este concurso visa preencher três vagas imediatas, bem como formar um cadastro reserva. As oportunidades são direcionadas a profissionais com formação superior em administração, ciência da computação e direito.

Benefícios dos aprovados no concurso da controladoria

Os aprovados começarão suas carreiras com um salário de R$ 9.458,57, acrescido de uma gratificação de desempenho de auditoria que pode chegar a até R$ 4.047,08, totalizando uma remuneração de R$ 13.505,65.

Além disso, o órgão oferece outros benefícios, como bonificação por cumprimento de metas, resultados e indicadores, vale-transporte, vale-alimentação, adicional por tempo de serviço, licença por assiduidade, progressão profissional e plano de saúde.

Sobre as provas do concurso da controladoria

As provas objetiva e discursiva estão agendadas para 28 de janeiro do próximo ano, com a aplicação ocorrendo em horários matutino e vespertino, respectivamente.

O conteúdo programático engloba diversas áreas, incluindo língua portuguesa, administração pública, direito financeiro e finanças públicas, auditoria e controle interno/externo e conhecimentos especializados.

Além disso, haverá uma etapa de análise de títulos, na qual os candidatos deverão enviar seus documentos comprobatórios à banca examinadora em um período que será oportunamente informado. Nesta fase, serão considerados certificados e diplomas de especialização, mestrado e doutorado.

Vale lembrar queos auditores de controle interno desempenham um papel fundamental na garantia de que as operações de uma organização, seja ela do setor público ou privado, estejam alinhadas com suas políticas, regulamentos e metas estabelecidas.

Eles têm a responsabilidade de avaliar e monitorar processos, procedimentos e controles internos para assegurar que tudo esteja em conformidade e funcionando eficazmente

Veja aqui como se inscrever