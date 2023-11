Prefeitura anuncia edital com quase 400 VAGAS para área da saúde

Edital oferta 390 vagas

Edital anuncia 390 vagas para área de saúde. Os esclarecimentos foram informados por prefeitura. Além disso, é importante destacar que terão vagas para cotistas.

Veja a seguir a distribuição e se inscreva.

Novas Oportunidades na Área da Saúde

A Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, acaba de lançar o aguardado edital para o processo seletivo, abrindo as portas para 390 vagas na área da saúde. Essa é a sua chance de fazer a diferença na comunidade e construir uma carreira sólida!

Vagas Especiais no Edital

A seleção contempla a diversidade, reservando 20 vagas para pessoas com deficiência e 117 para indivíduos autodeclarados pretos ou pardos. A Prefeitura de Serra está comprometida com a equidade e inclusão em seu quadro de colaboradores.

Regime CLT e Estabilidade Profissional

Os aprovados terão seus contratos regidos pelo consolidado regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), proporcionando estabilidade e segurança profissional.



Cargos e Requisitos do Edital

As oportunidades se distribuem entre cargos de ensino médio, oferecendo opções atrativas para o seu crescimento profissional. Confira os destaques:

Agente Comunitário de Saúde (178 Vagas): Uma posição crucial para quem busca fazer a diferença na saúde da comunidade. É necessário residir na área de atuação desde a data de publicação do edital.

Uma posição crucial para quem busca fazer a diferença na saúde da comunidade. É necessário residir na área de atuação desde a data de publicação do edital. Agente de Combate a Endemias (212 Vagas): Seja um combatente na prevenção de doenças, contribuindo para um ambiente mais saudável.

Salários Competitivos e Benefícios Exclusivos

O salário inicial é de R$ 2.792,60, para uma carga horária semanal de 40 horas. Além disso, os servidores da Prefeitura Municipal de Serra desfrutam do benefício de auxílio-alimentação no valor de R$ 650, garantindo uma remuneração completa e atrativa. Confira mais detalhes do Edital.

Desafie-se na Prova Objetiva

O caminho para o sucesso no processo seletivo da Prefeitura de Serra envolve a superação da prova objetiva, uma etapa essencial que define sua trajetória profissional. Esteja preparado para brilhar com os seguintes detalhes:

Composição da Prova

A prova objetiva será uma oportunidade para demonstrar seu conhecimento em diversas áreas. Esteja afiado, pois ela consistirá em 80 questões de múltipla escolha distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa (10 questões): Demonstre sua habilidade linguística e comunicação eficaz.

Demonstre sua habilidade linguística e comunicação eficaz. Conhecimentos Básicos em Saúde Pública (10 questões): Mostre seu entendimento sobre os fundamentos da saúde pública.

Mostre seu entendimento sobre os fundamentos da saúde pública. Raciocínio Lógico (10 questões): Exercite sua capacidade analítica e resolução de problemas.

Exercite sua capacidade analítica e resolução de problemas. Ética e Legislação na Administração Pública (10 questões): Compreenda os princípios éticos e legais que norteiam o serviço público.

Compreenda os princípios éticos e legais que norteiam o serviço público. Informática Básica (10 questões): Demonstre sua familiaridade com conceitos básicos de informática.

Demonstre sua familiaridade com conceitos básicos de informática. Matemática (10 questões): Prove sua proficiência em cálculos e raciocínio matemático.

Prove sua proficiência em cálculos e raciocínio matemático. Conhecimentos Específicos (20 questões): Destaque-se nas áreas específicas relacionadas ao cargo almejado.

Prova segundo o Edital

Marque esta data em seu calendário! A prova objetiva está marcada para o dia 4 de fevereiro de 2024. Esteja pronto para mostrar suas habilidades e garantir seu lugar na próxima fase do processo seletivo.

Para alcançar o êxito, é crucial uma preparação sólida e estratégica. Consulte o edital completo para obter informações detalhadas sobre os conteúdos, e comece sua jornada rumo à conquista desta oportunidade única na Prefeitura de Serra.

Como se preparar

Entrar na corrida pelo concurso da Prefeitura de Serra é como iniciar uma emocionante jornada rumo ao seu futuro profissional. Vamos tornar essa preparação mais empolgante e eficaz!

Primeiro, mergulhe de cabeça no edital, desvendando todos os detalhes desse desafio. Este é o mapa do tesouro que guiará seus estudos. Agora, imagine criar um cronograma de estudos que não seja apenas eficaz, mas também empolgante. Que tal transformar cada disciplina em uma missão, e você, o herói que domina cada desafio?

No universo do conhecimento, conhecer o conteúdo programático é como desvendar os segredos de um enigma. Foque nos temas mais importantes, eles são suas chaves para o sucesso. E, claro, todo herói precisa de ferramentas incríveis. Certifique-se de que seus materiais de estudo são seus companheiros de confiança nessa jornada.

A prática é a verdadeira magia por trás da maestria. Os simulados e as questões anteriores são seus campos de treinamento. Neles, você aprimora suas habilidades e se prepara para os desafios reais. Identifique suas fraquezas, mas enxergue-as como oportunidades de crescimento, porque todo herói se torna lendário superando desafios.

Lembre-se de manter sua vitalidade! Cuide de si mesmo como um verdadeiro campeão. Uma boa alimentação, um sono reparador e pausas revigorantes são seus elixires para manter-se na melhor forma.

Esteja antenado ao mundo ao seu redor. Afinal, conhecimento é poder, e as atualizações sobre saúde pública e administração são seus superpoderes. Se possível, junte-se a outros heróis em cursos preparatórios ou grupos de estudo. A troca de conhecimento é como uma aliança poderosa.

Encare esse desafio com um sorriso no rosto e a convicção de que você é capaz de vencer. A preparação é uma aventura, e cada passo é uma conquista rumo à sua vitória.