Prefeitura anuncia TRÊS EDITAIS de Concurso Público para TODOS os níveis de escolaridade

A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, divulgou três novos editais de concurso público com um total de 43 vagas em diversos cargos, abrangendo todos os níveis de escolaridade. Esse concurso, organizado pela Vunesp, também formará um cadastro reserva (CR) para oportunidades futuras.

Para candidatos com ensino fundamental incompleto e completo, as vagas estão disponíveis para cargos como lavador e lubrificador, agente sepultador, encanador, mecânico e operador de máquinas. Os salários iniciais variam de R$ 2.120,05 a R$ 3.705,42.

Cargos e requisitos

Aqueles com ensino médio ou curso técnico têm a opção de concorrer a cargos como agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, agente escolar, auxiliar de apoio administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, fotógrafo, guarda municipal, motorista com CNH categoria “D” e operador de rede, com salários entre R$ 2.374,02 e R$ 5.924,36.

As carreiras do concurso público que exigem formação superior incluem:

analista de sistemas, arquiteto, bibliotecário, biomédico, dentista, educador ambiental, especialista em rádio/TV e multimídia, fisioterapeuta em saúde, médico auditor, médico clínico geral,

médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra,

médico psiquiatra infantil, médico ultrassonografista, nutricionista, professor de educação física (20h e 40h), professor de educação básica I, e professor de educação básica II nas áreas de educação artística e educação física.

Os salários para esses cargos podem chegar a R$ 9.619,78.

Este concurso público oferece uma ampla variedade de oportunidades em Mogi das Cruzes e salários atrativos para os candidatos com diferentes níveis de qualificação. As inscrições já estão em andamento, e é uma ótima chance para aqueles que desejam trabalhar no setor público da região.