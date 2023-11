Prefeitura convoca quase 2 mil mães para trabalhar nas escolas; Entenda

Prefeitura informa que as aprovadas trabalharão seis horas por dia

O programa da prefeitura conta com sete mil vagas para as mães. Ficou interessado? Veja como funciona este projeto chamado POT- Programa Operação Trabalho.

Prefeitura SP Convoca Mulheres para Programa POT Mães Guardiãs: Oportunidade de Impacto Social

A Prefeitura de São Paulo está convocando 1.465 mães e mulheres da comunidade escolar pré-selecionadas para participar do Programa Operação Trabalho – POT Mães Guardiãs. Uma iniciativa conjunta das secretarias municipais de Educação e de Trabalho e Empreendedorismo, o programa oferece sete mil vagas, com convocações gradativas nas escolas municipais.

Convocação e Procedimentos: Passo a Passo para Participação

As mulheres pré-selecionadas devem verificar seus nomes na lista divulgada neste link, e comparecer em uma das 13 unidades selecionadas do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nos dias 14, 16, 17 e 21 de novembro, das 8h às 16h.

É essencial apresentar documentos pessoais comprobatórios e cópias simples, confirmando os dados fornecidos no cadastro online feito neste ano. Após a confirmação, as participantes assinarão o termo de compromisso, permitindo a entrada no programa.

As selecionadas da prefeitura receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.386 para seis horas diárias de atividade, totalizando 30 horas semanais. O período de atuação no programa é de no máximo 24 meses, conforme a legislação vigente. A Prefeitura destaca que a comunicação com as beneficiárias será realizada por SMS, e-mail e telefone, fornecidos no cadastro.

Missão e Atuação das Mães Guardiãs: Impacto na Educação e na Comunidade

As mulheres em situação de vulnerabilidade social terão um papel fundamental nas escolas da rede municipal. Atuarão em atividades voltadas à busca ativa, combatendo a evasão escolar, e realizarão ações para proteção do direito à escolarização, como o acompanhamento da frequência e visitas domiciliares nos casos de irregularidade. Além disso, contribuirão para a convivência escolar, o fortalecimento da atuação familiar, a defesa dos direitos humanos e o cumprimento dos protocolos sanitários.

Capacitação e Apoio Pedagógico da prefeitura

Após a assinatura do contrato, o grupo selecionado passará por capacitação por meio do Portal do Cate, com apoio em atividades pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação. As interessadas devem realizar cadastro na plataforma Cate para participar dos cursos.

Esta é uma oportunidade não apenas de emprego, mas de participar ativamente na construção de um ambiente escolar mais inclusivo e resiliente.

Confira a Lista de Aprovadas e Prepare-se para Sua Próxima Etapa!

Se você está na lista de pré-selecionadas para o Programa Operação Trabalho – POT Mães Guardiãs, é hora de seguir para a próxima etapa! Confira a lista de aprovadas clicando aqui. As próximas datas importantes são nos dias 14, 16, 17 e 21 de novembro, das 8h às 16h, em um dos 13 Cates listados abaixo:

Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6.122

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5.252

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990

Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3.012

Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9.064

Documentos Necessários: Não Esqueça Nada!

Para garantir uma entrada tranquila, não se esqueça de levar os seguintes documentos:

RG original e cópia simples

CPF original e cópia simples

Carteira de trabalho e cópias das páginas que constam a foto e o último emprego

Comprovante de residência

Lembre-se: é obrigatório levar tanto as cópias simples quanto os documentos originais. Esteja preparada para essa etapa importante e boa sorte na sua jornada com o Programa Mães Guardiãs!