Prefeitura de Penedo apoia a campanha Pneus Usados Têm Descarte Certo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), apoia a campanha Pneus Usados Têm Descarte Certo, trabalho que acontece até o dia 20 de novembro.

A ação feita em parceria com a SEMARH Alagoas visa reciclar pneus usados para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, garantindo ainda um descarte responsável.

“Além do acumulo de água e sujeira, esses pneus contaminam o solo, podendo afetar diretamente, causando infecções tanto em humanos quanto em animais que se alimentam dos recursos naturais provenientes da natureza”, destaca Valquíria dos Santos, Coordenadora de Educação Ambiental da SEMARH Penedo.

Os pneus coletados serão destinados para uma usina de trituração de pneus inservíveis, unidade da Alagoas Ambiental, a primeira desse tipo em Alagoas.

Penedo foi escolhida como um dos municípios-sede da campanha, oferecendo um ponto de coleta temporária na Rodovia Mário Freire Leahy, ao lado da 2ª CIRETRAN (Detran-AL). O ponto de coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h00 e das 14h às 17h00, serviço que abrange pneus usados provenientes de borracharias e residências.

A SEMARH Penedo lidera a iniciativa de conscientização ambiental no município e está encarregada da atual campanha. Para contribuir com a coleta de pneus usados, entre em contato no WhatsApp (82) 9398-3063.

A equipe está pronta para receber informações sobre pneus disponíveis para descarte. Sua colaboração é fundamental para o sucesso desta iniciativa em prol do meio ambiente.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Penedo, Irmão João (João Ferreira da Silva), expressa entusiasmo pela campanha e destaca a importância do descarte adequado de pneus usados que representam uma ameaça à saúde pública por servir de local para o desenvolvimento de larvas do mosquito da dengue.

“O descarte adequado de pneus usados é uma medida fundamental para evitar a proliferação do mosquito, que representa uma ameaça à saúde pública. A colaboração da comunidade é essencial para o sucesso dessa campanha”, ressalta Irmão João.

A Prefeitura de Penedo convida todos os municípios próximos a participar ativamente, trazendo seus pneus usados para o ponto de coleta e contribuindo para a preservação do meio ambiente e a proteção da saúde da população.

SECOM PMP

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves