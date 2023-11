Prefeitura de Penedo conclui mais uma etapa da requalificação da Quadra do Raimundinho

Um símbolo da prática esportiva em Penedo, especialmente do futsal, está próximo de ser devolvido à população, revitalizado e pronto para uso da comunidade. O trabalho de requalificação da tradicional Quadra do Raimundinho teve mais uma etapa concluída.

O serviço de concretagem do novo piso da quadra poliesportiva está pronto, avanço acompanhado de perto pelo Prefeito Ronaldo Lopes e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Irmão João (João Ferreira da Silva).

“Esta é uma das grandes obras que estamos realizando, concluímos a concretagem durante a madrugada, o pessoal trabalhou muito neste símbolo histórico do esporte penedense que vai retornar para os desportistas, para as pessoas que gostam de esportes”, afirmou Ronaldo Lopes, parabenizando o esforço da obra coordenada pela SEMARH Penedo.

“É isso que está acontecendo na nossa cidade. Nosso prefeito está trabalhando, realizando o sonho dos desportistas da nossa cidade e vamos entregar a Quadra do Raimundinho para a comunidade ter um área de lazer à altura desse grande bairro”, acrescentou o Secretário Irmão João.

A inspeção dos serviços na praça de esportes construída durante a gestão do Prefeito Raimundo Marinho aconteceu na tarde desta quarta-feira, 09,quando o gestor penedense manteve contato direto com moradores e o presidente da associação do Raimundinho.

O trabalho da Prrefeitura de Penedo continua sendo feito na quadra que vai ganhar novos alambrados, portões e iluminação, além dos investimentos já concluídos e da revitalização da praça do Raimundinho.

Secom PMP