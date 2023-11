Prefeitura de Penedo paga salário de novembro a partir de terça-feira, 28

A partir da próxima terça-feira, 28, tem início o pagamento do salário referente ao mês de novembro para os servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Penedo.

O calendário de pagamento para o funcionalismo municipal se inicia com a faixa denominada “Demais Secretarias”.

Na terça-feira, 28, também recebem os trabalhadores e as trabalhadoras da Secretaria Municipal de Educação.

Na quarta-feira, 29, a Prefeitura de Penedo paga o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e o 13º salário para os funcionários que celebram aniversário em novembro.

É importante ressaltar que o compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com o pagamento em dia e dentro do mês trabalhado é uma promessa assumida e integralmente cumprida, demonstrando responsabilidade e zelo pela equipe municipal.