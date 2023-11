Prefeitura de Penedo realiza Festival da Consciência Negra no CRAS do Oiteiro

No próximo dia 28 de novembro, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) da Prefeitura de Penedo realiza o Festival da Consciência Negra no bairro Senhor do Bonfim, mais conhecido como Oiteiro.

A programação acontece no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), a partir das 8h30, com palestra sobre a comunidade remanescente quilombola, apresentação de grupos de dança e de capoeira, contação de história para a criançada, finalizando com um show à parte.

O maestro Hendrick Silva, professor de música do CRAS do Oiteiro, vai presentear o Oiteiro com canções, junto com a aluna Izabel, que recebe assistência no serviço ofertado pela SEMASDH.

O Festival da Consciência Negra é ainda um momento significativo de reflexão, celebração e reconhecimento da importância da cultura afro-brasileira, reconhecendo a importância das raízes históricas da comunidade quilombola Oiteiro.