Prefeitura de Penedo tem a 5ª melhor transparência pública de Alagoas

Município de Penedo recebeu o selo Ouro de transparência pública

O mais recente estudo do Programa Nacional de Transparência Pública mostra que a Prefeitura de Penedo, na gestão Crescendo Com Seu Povo, tem a quinta melhor avaliação entre os municípios alagoanos.

O trabalho do governo Ronaldo Lopes/João Lucas atende 100% dos critérios essenciais analisados pelo Radar da Transparência, ferramenta desenvolvida pela Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), com apoio de outras instituições.

O estudo divulgado neste início de semana classifica a Prefeitura de Penedo no nível Ouro, com praticamente 86% (85,98%) no índice de transparência, ou seja, atende todos os requisitos essenciais estudados.

Ainda conforme o Radar da Transparência Pública, 8.016 portais foram avaliados, incluindo de outras entidades do setor público. Entre os municípios de Alagoas, Maceió aparece na 39ª colocação, com 60,64% de índice de transparência; e Coruripe na 30ª posição, com 65,66% de transparência, ambos classificados no nível Intermediário.

Com o Programa Nacional de Transparência Pública, o trabalho consolida a iniciativa apoiada pelo Conselho Nacional de Controle Interno, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas (CNPTC), Instituto Rui Barbosa (IRB) e Tribunal de Contas do Mato Grosso (TCE-MT).

Portal da Transparência

A Prefeitura de Penedo, na gestão Ronaldo Lopes e João Lucas, está comprometida com a transparência pública, exemplo disso foi o lançamento do novo Portal de Transparência (https://transparencia.penedo.al.gov.br), totalmente inovador e de fácil utilização pelos internautas, o qual fez com que a pontuação do município chegasse a uma das maiores do estado alagoano.

Último Ranking

Na gestão anterior, no ano de 2018, a Controladoria-Geral da União (CGU) realizou um estudo chamado de Escala Brasil Transparente – Avaliação 360º. Nesse ranking, a Prefeitura de Penedo aparecia na posição 661 entre os 665 municípios com mais de 50 mil habitantes de todo o país, com nota 1,2 numa escala de zero a dez.

O Período de avaliação nesse último ranking foi de 09/07/2018 a 14/11/2018.