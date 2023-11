Prefeitura em Minas Gerais anuncia Concurso com vagas para cozinheira, monitor, fiscal, técnico administrativo e muito mais

Concurso Público em Minas Gerais anuncia 300 vagas para vários níveis de escolaridade

A cidade de Campanha, município de Minas Gerais, anuncia concurso público com o total de 30o vagas para vários cargos, contemplando, todos os níveis de escolaridade. Esta é uma grande chance, principalmente, para as pessoas que estão fora do mercado do trabalho. Veja os esclarecimentos e como se inscrever para não perder a sua vaga.

Como mencionado, as chances são para fundamental, médio, técnico e superior contemplando muitas áreas de atuação. Veja os requisitos e como serão as provas.

Vagas concurso público

Estão disponíveis as inscrições para o concurso da Prefeitura de Campanha, cidade situada no interior de Minas Gerais. Este concurso visa preencher um total de 300 vagas em cargos que abrangem todos os níveis de escolaridade, com salários variando de R$ 1.320 a R$ 3.687,11.

Confira as oportunidades disponíveis de acordo com a escolaridade exigida:

Nível Fundamental:

Auxiliar de Serviços Gerais (6 vagas)

Auxiliar de Serviços Públicos (30 vagas)

Auxiliar de Serviço Educacional (24 vagas)

Cozinheira Escolar (8 vagas)

Monitor de Transporte Escolar (8 vagas)

Nível Médio:



Agente de Receitas (2 vagas)

Agente Operacional (1 vaga)

Auxiliar de Saúde Bucal (6 vagas)

Auxiliar de Secretaria (9 vagas)

Auxiliar Operacional (7 vagas)

Fiscal Sanitário (3 vagas)

Monitor de Educação Infantil (10 vagas)

Monitor de Ensino Fundamental (4 vagas)

Monitor de Informática (2 vagas)

Motorista (24 vagas)

Operador de Máquina (5 vagas)

Orientador Social (1 vaga)

Técnico Administrativo (8 vagas)

Formação Técnica:

Fiscal de Obras e Postura (1 vaga)

Fiscal de Tributação (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (8 vagas)

Técnico em Farmácia (2 vagas)

Técnico em Informática (3 vagas)

Técnico em Raio X (2 vagas)

Cargos de Nível Superior

Confira lista:

Nível Superior:

Assistente Social (4 vagas)

Educador Físico (4 vagas)

Fonoaudiólogo (2 vagas)

Nutricionista (3 vagas)

Psicólogo (6 vagas)

Bibliotecário (1 vaga)

Dentista (4 vagas)

Enfermeiro (5 vagas)

Engenheiro Agrônomo (1 vaga)

Engenheiro Civil (3 vagas)

Supervisor Escolar (5 vagas)

Farmacêutico (2 vagas)

Fisioterapeuta (2 vagas)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Professor de Creche (13 vagas)

Professor de Educação Física (3 vagas)

Professor de Educação Básica II (62 vagas)

Terapeuta Ocupacional (2 vagas)

Veterinário (2 vagas)

Este concurso oferece uma variedade de oportunidades para diferentes níveis de formação e experiência, proporcionando um leque de escolhas para os candidatos. Não perca a chance de se candidatar às vagas que correspondem ao seu perfil profissional.

Como serão as provas do concurso público

O processo seletivo prevê uma série de etapas para avaliar os candidatos. A prova objetiva, que é obrigatória para todos os cargos, e a prova discursiva, aplicada apenas aos concorrentes a supervisor escolar e professor, estão agendadas para o dia 14 de janeiro do próximo ano.

Além dessas avaliações, outras etapas incluem:

Exame prático para candidatos que buscam a posição de operador de máquina, uma oportunidade para demonstrar suas habilidades práticas.

Análise de títulos, uma fase importante para os cargos de cozinheira escolar, motorista, supervisor escolar e professor, onde a formação acadêmica e a experiência profissional serão consideradas.

É essencial observar que, após a homologação do resultado final, a validade deste processo seletivo será de dois anos. No entanto, há a possibilidade de prorrogação por um período adicional de igual duração, a critério do governo municipal, conforme estabelecido no edital.

Isso oferece aos candidatos uma janela mais ampla de oportunidades para ingressar no serviço público de Campanha, Minas Gerais, e contribuir para o desenvolvimento da cidade. Portanto, este é o momento ideal para se preparar e concorrer a uma vaga que corresponda ao seu perfil profissional.

Como se inscrever

Se você está interessado em uma das áreas, deve se atentar aos prazos pois as inscrições terminam no dia 7 de dezembro, às 17h. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro por este site.

As taxas são nos seguintes valores:

R$ 50 (ensino fundamental);

R$ 80 (níveis médio e técnico);

R$ 100 (curso superior).