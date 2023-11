PREFEITURA em São Paulo abre edital com mais de 900 vagas na Educação

A Prefeitura do Município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, anunciou recentemente a abertura de dois novos concursos públicos para preencher 924 vagas em caráter efetivo para a Secretaria Municipal de Educação.

Esses concursos oferecem oportunidades para os cargos de Auxiliar Técnico de Educação e Professor de Educação Infantil.

Edital nº 01/2023 – Vagas para Auxiliar Técnico de Educação

O primeiro edital, de número 01/2023, traz um total de 566 vagas para o cargo de Auxiliar Técnico de Educação. Os candidatos aprovados e contratados terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração inicial para esse cargo é de R$ 1.782,94, acrescida de R$ 999,56 referentes a um abono complementar.

Para concorrer a uma vaga de Auxiliar Técnico de Educação, é necessário ter concluído o ensino médio completo ou possuir curso técnico profissionalizante. Além disso, é preciso ter no mínimo 18 anos e atender aos demais requisitos especificados no edital.

Edital nº 02/2023 – Vagas para Professor de Educação Infantil

Já o segundo edital, de número 02/2023, oferece um total de 358 vagas para o cargo de Professor de Educação Infantil. Os candidatos aprovados e contratados deverão cumprir uma carga horária de 30 horas por semana. A remuneração inicial para esse cargo é de R$ 3.498,20, acrescida de R$ 922,35 a título de abono complementar.

Para concorrer a uma vaga de Professor de Educação Infantil, é necessário possuir habilitação específica para o magistério, correspondente ao ensino médio ou licenciatura plena em pedagogia, ou ainda curso normal superior.

Inscrições e Taxas



As inscrições para ambos os concursos podem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Vunesp, a partir das 10h do dia 8 de novembro de 2023 até às 23h59 do dia 4 de dezembro de 2023. No momento da inscrição, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 65,00 a R$ 67,00, dependendo do cargo pretendido.

É importante ressaltar que os candidatos que se enquadrem nos requisitos específicos exigidos pelo edital poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 8 a 10 de novembro de 2023.

Provas e Classificação

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e prova discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 14 de janeiro de 2023. Além disso, haverá também uma avaliação de títulos.

A prova objetiva para os candidatos ao edital nº 01 abordará questões de língua portuguesa, matemática, noções de tecnologia e conhecimentos específicos. Já a prova objetiva para os candidatos ao edital nº 02 abordará questões sobre conhecimentos gerais e específicos relacionados à área de Educação Infantil.

A classificação dos candidatos será feita com base no desempenho nas provas e na avaliação de títulos. Os concursos públicos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período, a partir da homologação do resultado final.

Ademais, os concursos públicos abertos pela Prefeitura do Município de São Paulo para a Secretaria Municipal de Educação representam uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e contribuir para a educação na cidade. Com vagas para os cargos de Auxiliar Técnico de Educação e Professor de Educação Infantil, os concursos oferecem remuneração atrativa e a possibilidade de estabilidade profissional.

Não deixe de ler atentamente os editais, verificar os requisitos exigidos e se preparar adequadamente para as provas. Aproveite essa chance e faça parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, contribuindo para o desenvolvimento educacional da capital paulista.

Editais nº 01, 02/2023