Prefeitura informa prazo de CONCURSO PÚBLICO para áreas da educação, segurança e mais

O concurso público com vagas para vários cargos anuncia prazo para liberação do edital. Os esclarecimentos foram dados pela prefeitura do município.

Concurso público e vagas

A Prefeitura de João Pessoa, na bela Paraíba, está prestes a divulgar um dos editais mais aguardados deste ano. Trata-se do concurso para preencher 100 vagas na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Essa notícia foi confirmada pelo superintendente da Semob, Expedito Leite, durante uma entrevista no programa F5, da Rádio POP FM, em 31 de outubro. O cronograma está em fase final e o edital será liberado em breve, com a organização a cargo do renomado Instituto Idecan, como anunciado em 12 de julho.

Mas este concurso público é apenas uma parte do pacote de oportunidades oferecido pela Prefeitura. No total, serão disponibilizadas 800 vagas, distribuídas entre diversas áreas:

Educação: 440 vagas

Guarda Municipal: 200 vagas

Agentes de Mobilidade Urbana: 100 vagas

Assistente Social: 20 vagas

Contador: 8 vagas

Analista de Sistemas: 22 vagas

Analista de Tecnologia da Informação: 10 vagas

Cargos concurso público

Para a função de Agentes de Mobilidade Urbana na Semob, a remuneração inicial será de R$ 3.200, com os requisitos detalhados a serem confirmados em breve.



Na área de Educação, o prefeito já destacou a necessidade de pessoal, mencionando que João Pessoa conta com 102 instituições de ensino e planeja a abertura de três novas escolas municipais nos próximos meses.

Vale a pena lembrar que o último concurso público para a área de Educação em João Pessoa ocorreu em 2013, quando foram oferecidas 1.300 vagas para professores em diversas áreas, exigindo nível superior.

A organização naquela ocasião ficou a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As oportunidades incluíam vagas para professor de educação básica, professor de educação básica II em diversas áreas, assistentes sociais, orientadores educacionais, psicólogos e supervisores escolares, entre outros.

Portanto, se você está buscando oportunidades de carreira ou deseja ingressar no setor educacional, fique atento às próximas informações sobre o aguardado concurso da Prefeitura de João Pessoa, pois ele promete ser uma excelente chance de realizar seus objetivos profissionais.

Como foi o último concurso público

Em 2013, o último concurso realizado pela Prefeitura de João Pessoa para a área de educação foi um marco, oferecendo um total de 1.300 vagas para profissionais em diversas áreas de atuação, todos requerendo nível superior. A organização desse concurso ficou a cargo da respeitada Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As oportunidades eram diversificadas e atendiam a diferentes especializações, incluindo:

Professor de Educação Básica: 500 vagas

Professor de Educação Básica II nas áreas de Ciências: 40 vagas

Dança: 20 vagas

Educação Física: 80 vagas

Geografia: 50 vagas

História: 50 vagas

Inglês: 50 vagas

Libras: 20 vagas

Matemática: 100 vagas

Música: 20 vagas

Português: 100 vagas

Teatro: 20 vagas

Assistente Social Escolar: 21 vagas

Orientador Educacional: 30 vagas

Psicólogo: 30 vagas

Supervisor Escolar: 19 vagas

Agente Educacional I: 200 vagas

Esse concurso abriu portas para uma grande variedade de profissionais no setor educacional, demonstrando o compromisso da Prefeitura de João Pessoa em fortalecer sua equipe de educadores e oferecer oportunidades de carreira para os residentes da região. Se você tem interesse na área de educação, pode ficar atento às futuras oportunidades que a Prefeitura pode oferecer.

Preparação

Preparar-se para concursos exige planejamento, disciplina e dedicação. É essencial começar por entender completamente o edital, pois ele será seu guia para determinar as matérias e tópicos que você precisa cobrir.

A partir do edital, crie um plano de estudos bem estruturado, levando em conta sua rotina e suas responsabilidades. Distribua seu tempo de estudo de maneira equilibrada entre as matérias, dando maior ênfase àquelas em que você enfrenta mais desafios. Procure materiais de estudo de qualidade, como livros, apostilas, cursos online e videoaulas.

Além disso, resolver exercícios e provas anteriores é fundamental para aprimorar suas habilidades e se familiarizar com o formato das questões. Garanta um ambiente de estudo organizado e livre de distrações, onde você possa se concentrar plenamente.

Aproveite técnicas de aprendizado eficazes, como resumos, mapas mentais, anotações e revisões regulares para consolidar seu conhecimento. Não subestime a importância de realizar simulados com frequência, que são valiosos para avaliar seu progresso e se acostumar com o tempo da prova.

Lembre-se de cuidar de sua saúde física e mental, assegurando descanso adequado, prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada. Manter a motivação e a persistência é igualmente essencial, uma vez que a preparação para concursos pode ser uma jornada longa e desafiadora.