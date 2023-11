PREFEITURA no Ceará anuncia concurso público com salário de até R$12 MIL

A Prefeitura Municipal de Granja, no estado do Ceará, está com inscrições abertas para um novo concurso público para preencher 414 vagas em diversas áreas. O certame oferece oportunidades para candidatos com escolaridade entre os níveis médio e superior completo, abrangendo uma ampla gama de cargos e unidades de lotação.

Cargos e Vagas

O concurso público da Prefeitura de Granja – CE disponibiliza vagas em diferentes secretarias e áreas de atuação. Confira alguns dos cargos ofertados:

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social: Assistente Social (7), Pedagogo (1), Psicólogo (2); Educador Social (22) e Entrevistador (3).

Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer: Professor de Educação Fundamental II – História – Zona Rural (12), Professor de Ensino Fundamental II – Geografia (6), Professor de Ensino Fundamental II – Geografia – Zona Rural (10), Professor de Ensino Fundamental II – Matemática (5), Professor de Ensino Fundamental II – Matemática – Zona Rural (17), Professor de Ensino Fundamental II – Ciências Naturais (6), Professor de Ensino Fundamental II – Ciências Naturais – Zona Rural (10),

Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física (6), Professor de Ensino Fundamental II – Linguagens e Códigos (9), Professor de Ensino Fundamental II – Linguagens e Códigos – Zona Rural (13), Professor Educação Infantil (1), Professor Educação Infantil – Zona Rural (30), Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física – Zona Rural (9), Monitor de Apoio a Aprendizagem (32), Monitor de Serviço Educacional (33), Professor Básico I (4), e Professor Básico I – Zona Rural (30).

Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro – Zona Rural (11), Farmacêutico (02), Fisioterapeuta – Zona Rural (4), Fonoaudiólogo – Zona Rural (1), Médico Clínico Geral – Zona Rural (22), Psicólogo – Zona Rural (04), Terapeuta Ocupacional – Zona Rural (1), Agente Comunitário de Saúde (14), Atendente – Zona Rural (33), Atendente de Consultório Odontológico – Zona Rural (12), Técnico em Enfermagem – Zona Rural (17), Dentista Zona Rural (11), Educador Físico – Zona Rural (5), Técnico em Radiologia (2) e Assistente Social – Zona Rural (6),

Fundo Geral: Cadista (1).

Requisitos e Remuneração



Os requisitos para participação no concurso público variam de acordo com cada cargo, sendo necessário possuir escolaridade entre os níveis médio e superior completo. A remuneração dos profissionais contratados varia de R$ 1.320,00 a R$ 12.000,00, conforme a jornada de trabalho, que pode ser de 100, 120 ou 200 horas mensais.

Inscrições

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Granja – CE devem ser realizadas exclusivamente através do site da Universidade Patativa, no período de 22 de novembro de 2023 a 27 de dezembro de 2023. É necessário preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, que varia de R$ 75,00 a R$ 150,00, dependendo do cargo e do nível de escolaridade.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no edital podem solicitar isenção da taxa de inscrição. Para isso, é necessário acessar o site da Universidade Patativa no período de 20 de novembro de 2023 a 21 de novembro de 2023 e seguir as orientações para a solicitação.

Etapas do Concurso

O concurso público da Prefeitura de Granja – CE será composto por duas etapas principais: prova objetiva e prova de títulos. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2024. Ela será composta por questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de acordo com cada cargo. Já a prova de títulos será aplicada apenas para os cargos de nível superior.

Regime Empregatício e Validade

Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos ao regime empregatício do Município de Granja – CE. O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.

Mais Informações

Para obter mais informações sobre o Concurso Público da Prefeitura de Granja – CE, como cronograma completo, conteúdo programático das provas, critérios de avaliação e demais detalhes, é fundamental ler atentamente o edital disponível no site da Universidade Patativa.

Não perca essa oportunidade de ingressar no serviço público e contribuir para o desenvolvimento da cidade de Granja – CE. Faça sua inscrição e prepare-se para alcançar a tão desejada estabilidade e realização profissional.

Edital nº 001/2023