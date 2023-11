Prêmio do torneio da temporada da NBA: O que o time vencedor receberá como prêmio?

Com a próxima inauguração do primeiro torneio da temporada da NBA, muitas questões surgem, uma delas é quanto os jogadores ganham caso ganhem. A equipe vencedora da Copa da NBA e os jogadores estão prontos para vencer US$ 500.000 cada.

Os prêmios se estendem a mais do que apenas os vencedores do torneio

Embora os jogadores da equipe vencedora recebam cada um, US$ 500.000os segundos colocados receberão US$ 200.000. Enquanto isso, as equipes que perderem as semifinais receberão US$ 100.000e os jogadores perdedores nas quartas de final receberão cada um US$ 50.000.

Embora muitos estejam a bordo do torneio, as mudanças muitas vezes enfrentam resistência, e alguns jogadores e treinadores estão tentando ver como tudo vai funcionar, especialmente com o calendário como está.

“Estou disposto a isso”, disse recentemente Erik Spoelstra, do Miami Heat. “Confio no processo. Isso é algo sobre o qual eles vêm falando há vários anos. Então, tivemos tempo para pensar sobre isso, debater. “

“A última vez que houve um movimento como este, foi um play-in”, disse Spoelstra. “Lembro-me de todo mundo dizendo: ‘Oh, é uma ideia horrível, isso e aquilo.’ Mas acho que tem sido muito bom para a liga. … Então, eu acho, basta dar um pouco de tempo e acho que, no final das contas, será bom para a liga.

Enquanto isso, Chris Paul, do Golden State, está a bordo há algum tempo: “Acho que o torneio da temporada tem a oportunidade de ser algo grande para a liga. Como jogadores, como liga e tudo mais, vocês [are] sempre tentando continuar a desenvolver o jogo. Eu acho que essa é uma boa maneira.”

O técnico do Philadelphia 76ers, Nick Nurse, já treinou na Europa e não é estranho a esse tipo de torneio, principalmente na Inglaterra.

“Bem, pessoalmente, eu adoro isso,A enfermeira elaborou: “Já passei por isso há muitos anos lá. É apenas uma parte de cada temporada lá e é interessante. Obviamente vem do futebol… então as pessoas estão muito sintonizadas com isso. Até os jogadores estão em sintonia com isso, o que está acontecendo, e por que você está fazendo isso. Então, eu adoro desse ponto de vista. Acho que o outro ponto de vista é que neste nível você está chegando a nocautes em um jogo. Acho que será incrível assistir quando chegarmos a esse ponto.”

Jogos de sexta-feira do torneio da temporada

Knicks em Bucks | Leste B | 19h30 | Mavericks em Nuggets | Oeste B | 22h | Cavaliers em Pacers | Leste A | 19h Feiticeiros em Heat | Leste B | 20h Redes em Bulls | Leste C | 20h Guerreiros no Thunder | Oeste C | 20h Grizzlies em Trail Blazers | Oeste A | 22h

Grupos no torneio da temporada

Grupo Leste A: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

Grupo Leste B: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

Grupo Leste C: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

Grupo Oeste A: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, LA Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

Grupo Oeste B: Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets