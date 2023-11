Preocupação em Charlotte quando LaMelo Ball sofre uma lesão – o que aconteceu com a estrela da guarda?

Taqui está uma preocupação significativa em Charlotte depois Vespas estrela Bola LaMelo se machucou durante o jogo de domingo à noite contra o Mágico de Orlando.

Bola jogou apenas 15 minutos antes de precisar deixar a eventual derrota do Hornets, e o Todas as estrelas O armador enfrenta outro período de afastamento com uma segunda lesão no tornozelo direito reparado cirurgicamente.

O que aconteceu com Bola?

No segundo quarto do confronto de domingo, Bola dirigiu para a esquerda e tentou uma bandeja com a mão esquerda em torno Magia avançar Paulo Banchero. O chute ricocheteou na borda e entrou, mas Ball caiu na madeira.

A bola caiu desajeitadamente depois Banqueiro desafiou o chute e subiu sem conseguir colocar peso na perna direita. A temporada 2022/23 de Ball terminou depois de apenas 36 jogos, pois ele precisou de uma cirurgia para reparar uma fratura no tornozelo.

Agora, nove meses depois, Ball sofreu outra lesão no mesmo tornozelo. O Vespas descartou-o pelo resto da noite com uma “distensão no tornozelo direito”. Charlotte acabou perdendo por 130-117, caindo para 5-10 na temporada.

A importância da bola para os Hornets

Bola é o Vespas‘jogador da franquia, e durante o verão ele assinou uma extensão de contrato máximo de US $ 260 milhões por cinco anos para permanecer no Charlotte. Ball, a terceira escolha geral no Draft da NBA de 2020, estava jogando melhor do que nunca antes de sua lesão no domingo à noite.

As médias de Ball nesta temporada incluem 24,7 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, além de 8,2 assistências e 5,5 rebotes por noite. Ao entrar no domingo, sua taxa de utilização de 32,5 por cento foi a mais alta de sua carreira, e qualquer tempo substancial fora da quadra exigirá que Charlotte altere seriamente a forma como joga.