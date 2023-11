Prepare-se! Se você tem muitas mensagens, fotos e vídeos no seu WhatsApp ESSA é uma PÉSSIMA NOTÍCIA

O Google recentemente anunciou algumas mudanças significativas que afetarão os usuários do WhatsApp. A partir de 2024, o backup ilimitado do WhatsApp no Google Drive não será mais uma opção. Isso impactará muitos usuários que dependem deste recurso para armazenar suas mensagens, fotos e vídeos do WhatsApp.

Alerta de Mudança

A mudança foi notada pela primeira vez pela equipe do WABetaInfo, uma página conhecida por divulgar as últimas notícias do WhatsApp. Eles divulgaram um aviso que apareceu na tela de backup de conversas na versão 2.23.24.21 do WhatsApp Business Beta, informando que os backups começarão a ocupar o armazenamento da conta Google nos próximos meses.

As Implicações da Mudança

Se você é um usuário frequente do WhatsApp, esta mudança pode afetar significativamente a maneira como você usa o aplicativo. O Google atualmente fornece 15 GB de espaço de armazenamento gratuito, que é compartilhado entre vários de seus serviços, incluindo o Gmail, o Drive e o Fotos.

A partir de 2024, as informações salvas no WhatsApp começarão a contar para o seu limite de armazenamento. Portanto, se você tem muitas mensagens, fotos e vídeos no seu WhatsApp, pode ser necessário tomar algumas medidas para liberar espaço.

Como Lidar com as Mudanças

Existem algumas maneiras de lidar com essas mudanças. Uma opção é apagar arquivos do seu WhatsApp, o que pode liberar algum espaço. Você também pode limpar seu Google Drive, Gmail e Fotos, o que também pode ajudar a liberar espaço.

Outra opção é adquirir mais espaço de armazenamento através do Google One, o pacote de armazenamento e serviços extras do Google. Os planos começam a partir de R$ 6,99 mensais por 100 GB de armazenamento.



Uma Visão Histórica

Esta mudança é, na verdade, um retorno à situação anterior a 2018, quando o backup do conteúdo do WhatsApp no Google Drive começou a não contar para o limite de armazenamento.

Para os usuários do iPhone, essa mudança pode não ser tão impactante, pois o backup do WhatsApp para iOS sempre foi feito no iCloud, e a Apple oferece 5 GB de armazenamento gratuito.

Rumores Antigos e Novas Confirmações

A possibilidade do fim do backup ilimitado já era especulada desde janeiro de 2022. Naquela época, o site WABetalnfo, que se especializa em notícias do WhatsApp, descobriu códigos na versão beta do aplicativo que sugeriam que essa mudança poderia acontecer.

Outras Restrições do Google

O fim do backup ilimitado do WhatsApp no Google Drive é apenas uma das várias restrições que o Google vem impondo ao seu armazenamento na nuvem. Entre outras mudanças, o Google Drive começou a apagar arquivos automaticamente da lixeira em 2020 e, em 2021, o Google Fotos deixou de oferecer espaço ilimitado para fotos e vídeos com algumas restrições de resolução.

Comparação com o iCloud

O fim do backup ilimitado do WhatsApp já era um rumor que circulava na web desde janeiro do ano passado, algo que já acontece no iCloud para usuários de iPhone. No iOS, o armazenamento de backups sempre foi limitado ao espaço disponível no iCloud. Diferente do Google, a Apple oferece 5 GB gratuitamente.

Redução do Tamanho dos Arquivos

A boa notícia é que o aplicativo conseguiu reduzir o tamanho dos arquivos de backup. Isso significa que, em teoria, os 15 GB gratuitos oferecidos pelo Google devem ser suficientes para a maioria dos usuários.

Adaptação

A mudança na política de backup do WhatsApp pode ser um inconveniente para muitos usuários, mas há maneiras de se adaptar. Quer seja apagando arquivos, limpando seu Google Drive, Gmail e Fotos, ou adquirindo mais espaço de armazenamento através do Google One, existem opções disponíveis. Como sempre, é importante estar ciente dessas mudanças e planejar com antecedência para evitar surpresas indesejadas.