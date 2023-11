Prequela de ‘Jogos Vorazes’ de Rachel Zegler lidera bilheteria e recupera orçamento

A atriz interpreta o papel principal na nova prequela, ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’, que conquistou o primeiro lugar nas bilheterias neste fim de semana, com uma arrecadação de US$ 44 milhões no mercado interno… e cerca de US$ 99 milhões em todo o mundo. Isso é muito bom, considerando que o orçamento foi de US$ 100 milhões.