Presidente anuncia CONCURSO com 300 vagas para nível médio e superior

Novo Concurso DER DF: Até 300 Vagas Previstas para 2024

O aguardado edital do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER DF) está programado para ser publicado no início de 2024, conforme anunciado pelo presidente do órgão, Fauzi Nacfur Junior, em entrevista ao CB na última terça-feira, 14 de novembro.

Embora a previsão inicial contemplasse 185 vagas, Nacfur acredita que o número final pode chegar a até 300 oportunidades, levando em conta a capacidade atual do DER para 1.200 servidores.

A comissão organizadora do concurso está ativa desde fevereiro, dedicada à escolha da banca organizadora. No entanto, a definição da data exata de publicação do edital aguarda a assinatura do contrato com a empresa selecionada.

Vagas

Inicialmente, das 185 vagas anunciadas, 20 seriam destinadas a candidatos com ensino médio, enquanto as demais requeriam nível superior. Para ensino médio, todas as 20 vagas eram destinadas ao cargo de agente rodoviário de gestão e fiscalização rodoviária, com remuneração inicial de R$ 4.135,56. Para nível superior, a distribuição foi a seguinte:

Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 100 vagas, com salário inicial de R$ 5.767,46.

Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 50 vagas, com salário inicial de R$ 7.539,42.

Agente de Trânsito Rodoviário: 15 vagas, com remuneração inicial de R$ 5.767,46.

O certame, aguardado desde 2018, deve incluir etapas como provas escritas, exame psicotécnico, provas de aptidão física, investigação da vida pregressa e análise de títulos (exclusiva para especialista de gestão e fiscalização).

O último concurso do DER DF ocorreu em 2008, oferecendo 221 vagas, além de formação de cadastro reserva. Com a reestruturação das carreiras, o novo concurso promete ser um marco na renovação do quadro de pessoal do órgão.

Sobre o DER DF

Responsável por planejar, construir, manter e fiscalizar nossas rodovias, o DER DF é como o maestro da sinfonia que mantém o tráfego fluido e seguro em nossa região.

Sua missão é grandiosa: pensar e executar melhorias nas vias para atender ao crescente movimento nas áreas urbanas e regionais. Imagine-os como arquitetos de estradas, construindo e conservando caminhos de qualidade para garantir que nossas viagens sejam sempre suaves e seguras.

No papel de guardiões das normas de trânsito, o DER DF fiscaliza e controla para garantir que todos nós sigamos as regras, contribuindo para um tráfego mais seguro e eficiente. E quando imprevistos acontecem, como acidentes ou desastres naturais, eles entram em ação para restabelecer a normalidade e manter todos nós na estrada.

Para fortalecer ainda mais a equipe que faz tudo isso acontecer, o DER DF promove concursos públicos, abrindo oportunidades em diversas áreas, desde fiscalização até engenharia e gestão. O último concurso rolou lá em 2008, mas agora, em 2024, eles estão de volta com a expectativa de até 300 vagas, trazendo novos talentos para renovar e fortalecer a equipe.

Como se preparar para um concurso

Preparar-se para um concurso é como embarcar em uma jornada desafiadora e recompensadora rumo ao conhecimento e à conquista de objetivos. Antes de iniciar seus estudos, é fundamental elaborar um plano estratégico. Defina metas realistas e estabeleça um cronograma de estudos que seja viável e sustentável a longo prazo. Lembre-se, trata-se de uma maratona, não de uma corrida frenética.

Entenda profundamente o edital do concurso antes de começar a estudar. Analise as disciplinas, os temas mais recorrentes e priorize os tópicos de acordo com o peso atribuído a cada um. Isso ajudará a direcionar seus esforços para as áreas mais relevantes, otimizando seu tempo de estudo.

Quanto aos materiais, escolha aqueles de qualidade que estejam alinhados com o conteúdo do concurso. Livros, videoaulas e cursos online podem ser excelentes recursos. Varie suas fontes para obter uma compreensão mais abrangente dos temas em questão.

Mantenha seu ambiente de estudo organizado, proporcionando um espaço tranquilo e livre de distrações. Isso contribuirá para a eficiência e a concentração durante os estudos. Experimente diferentes técnicas de estudo, como resumos, mapas mentais e revisões periódicas. Encontre o método que melhor se adapte ao seu estilo de aprendizado, tornando a jornada mais dinâmica e efetiva.

A prática é essencial. Realize simulados regularmente e resolva questões de concursos anteriores. Isso não apenas ajuda a se familiarizar com o formato das questões, mas também aprimora sua habilidade de gerenciar o tempo durante a prova.