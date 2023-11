Presidente Biden questionado por uma multidão pró-Palestina durante a fuga de Nantucket

Se Presidente Biden pensei que poderia escapar do barulho Israel-Palestina durante o fim de semana de feriado, ele estava errado – porque ele se deparou com furiosos manifestantes pró-Palestina na Nova Inglaterra, mas não lhes deu atenção.

Joe estava passeando com o resto da Primeira Família em Nantucket, MA, na sexta-feira… apenas um dia depois do Dia de Ação de Graças, onde ele e a gangue Biden estavam passeando em público – com uma tonelada de agentes do Serviço Secreto por toda parte. .