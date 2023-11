Previsão de aumento contínuo da CONTA DE LUZ? Saiba como amenizar impactos financeiros da elevação do consumo de energia

Com a chegada da primavera e o acionamento de mais termelétricas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os brasileiros enfrentam um cenário de aumento no consumo de energia elétrica, o que resultará em contas de luz mais caras nos próximos meses.

Conforme informações oficiais, o recorde de consumo atingido na última terça-feira, 14, com 101.475 MW às 14h20, reflete o impacto direto das altas temperaturas no país. Assim, culminando na necessidade de utilizar mais termelétricas para suprir a demanda energética.

A influência do calor intenso no consumo de energia elétrica

A onda de calor que assola o Brasil tem impulsionado um aumento significativo no consumo de eletricidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica atingiu a marca recorde de 58,5º, estimulando o uso intensivo de ar-condicionado e ventiladores.

Em resumo, esse incremento no uso de aparelhos refrigeradores contribui diretamente para o crescimento exponencial no consumo de energia elétrica. Anteriormente, as termelétricas eram acionadas somente quando os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estavam baixos.

Contudo, diante das altas temperaturas persistentes, o ONS precisou acionar mais termelétricas para suprir a demanda, o que naturalmente encarece a conta de luz para os consumidores.

Elevação do consumo e aumento da conta

Com o verão se aproximando e o El Niño contribuindo para elevar ainda mais as temperaturas, a expectativa é de que o consumo de energia elétrica permaneça elevado. Desse modo, isso gera preocupações sobre a possibilidade de novas medidas, como a adoção de bandeiras tarifárias, que podem impactar ainda mais os custos na conta de luz.



Atualmente, as contas estão na tarifa verde, mas ainda não há informações claras sobre a possibilidade de alteração para bandeiras tarifárias mais elevadas. Contudo, o aumento no número de termelétricas em operação aumenta a probabilidade de que as tarifas subam, tornando crucial encontrar maneiras de reduzir o consumo de energia.

Como economizar energia durante a onda de calor?

Em meio a esse cenário desafiador, é fundamental adotar práticas que ajudem a reduzir o consumo de energia elétrica, mitigando o impacto nas contas.

Priorizar ventiladores

Embora possam parecer menos eficazes durante o calor intenso, os ventiladores consomem consideravelmente menos energia se comparados aos aparelhos de ar-condicionado.

Verificar o selo do Inmetro

Ao adquirir um ar-condicionado, verifique o selo do Inmetro para obter informações precisas sobre o consumo de energia do aparelho. Uma vez que essa verificação é primordial para sua conta de luz e também para a sua segurança. Além disso, na hora de comprar um ventilador, confira a vazão de ar oferecida pelo aparelho, informações que estão disponíveis na etiqueta.

Comparar custos e benefícios

Avalie o custo-benefício entre os diferentes produtos disponíveis. Às vezes, um investimento inicial mais alto pode ser compensador devido à economia de energia gerada a longo prazo.

Utilizar lâmpadas LED e desligar equipamentos em standby

Trocar as lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED pode reduzir significativamente o consumo de energia. Além disso, é essencial desligar da tomada aparelhos eletrônicos que permanecem em modo de standby, pois mesmo nessa condição, continuam consumindo energia.

Manter portas e janelas fechadas

Antes de ligar qualquer aparelho de refrigeração, certifique-se de fechar portas e janelas para reter o frescor no ambiente e evitar desperdício de energia.

Economize o valor da conta durante um período de elevação de consumo

Certamente, seguindo essas orientações e implementando medidas que visem reduzir o consumo de energia, é possível amenizar os impactos do aumento na conta de luz durante a onda de calor e contribuir para um uso mais consciente e sustentável da eletricidade.