Previsão do tempo é DESANIMADORA

E para aqueles que esperam desfrutar de um período ensolarado e com céu límpido neste restinho de sábado e no domingo, é aconselhável não se entusiasmar. Conforme os órgãos de meteorologia do país, a previsão do tempo traz uma redução na temperatura e uma grande quantidade de precipitação em vários estados do Brasil.

Neste dia 04 de novembro, áreas de instabilidade distribuídas sobre o Sul do Brasil, o Paraguai e o nordeste da Argentina estão se intensificando, de acordo com a previsão do tempo. A notável queda na pressão atmosférica nessas áreas é um fenômeno que merece atenção especial. Essa intensificação está diretamente relacionada ao vigoroso fluxo de ar quente e úmido que se desloca do Norte do Brasil em direção à Região Sul e ao Paraguai, acentuando assim a diminuição da pressão do ar.

Previsão do tempo com fim de semana chuvoso

Ao longo do dia, essas áreas de instabilidade se consolidarão com a formação de uma frente fria sobre o Sul do Brasil, a qual está associada a um ciclone extratropical localizado sobre o Rio Grande do Sul. Esse processo de formação de ambos os sistemas está gerando nuvens bastante carregadas, com potencial para desencadear tempestades sobre o Sul do Brasil.

Sul do país em alerta

Na Região Sul do Brasil, as áreas de instabilidade estão aumentando em intensidade e se expandindo. Elas estão se organizando como uma frente fria e um ciclone extratropical, o que resulta na presença de nuvens densas que se espalham por toda a região. Ao longo do dia, prevê-se a ocorrência de tempestades nos três estados do Sul.

No centro-norte e noroeste do Paraná, ainda há momentos de sol entre nuvens, porém existe a possibilidade de chuva e raios a qualquer momento. Nas regiões leste do Paraná, que incluem a capital Curitiba, bem como no sul e oeste do estado, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o dia será nublado, com muitas pancadas de chuva ao longo do dia.

Há um risco significativo de temporais nos três estados do Sul do Brasil. Ademais, a chuva mais intensa está prevista para o centro-oeste do Norte do Rio Grande do Sul, para a região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no centro-oeste catarinense e no oeste sul do Paraná.

Previsão do tempo para a Região Sudeste



Na Região Sudeste, o ar quente e úmido é predominante, o que leva ao desenvolvimento de nuvens carregadas em toda a área. Uma área de baixa pressão atmosférica está localizada sobre o oceano, próximo ao litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, aumentando o risco de chuvas intensas em Minas Gerais e nas regiões paulistas que fazem fronteira com Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná.

No Espírito Santo, na Zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce e no estado do Rio de Janeiro, ocorrem períodos com sol entre nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A chuva é moderada no interior do Rio de Janeiro e na Zona da Mata mineira, mas pode ser intensa em áreas capixabas. Em São Paulo e em outras regiões de Minas Gerais, o sol aparece desde cedo, com algumas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva com raios durante a tarde e à noite.

Como ficará o tempo no Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, o ar quente e úmido também influencia o crescimento de nuvens carregadas em quase toda a área. No centro, oeste e norte de Mato Grosso, o sol brilha durante o dia, mas algumas nuvens se formam, com uma pequena chance de chuva.

No sul e centro-leste de Mato Grosso, no Distrito Federal e em Goiás, o sol predomina na maior parte do dia, mas há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Existe a possibilidade de chuvas moderadas a fortes em Goiás e no Distrito Federal.

O risco de temporais é maior em Mato Grosso do Sul devido à proximidade com um centro de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, mas não deve chover na região de Corumbá. O sul de Mato Grosso do Sul tem chuva a qualquer hora, e o restante do estado terá pancadas a partir da tarde, com risco de chuva intensa em todo o estado.

Previsão do tempo no Nordeste do país

No Nordeste do Brasil, o ar úmido se espalhou pela região, resultando no crescimento de nuvens carregadas que estão causando pancadas de chuva. Com exceção de uma pequena área na divisa do Piauí com o Ceará, no interior cearense, no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e nas áreas de Agreste e norte de Pernambuco, onde não se espera chuva, o sol brilha forte ao longo do dia em todos os estados, embora possa ocorrer chuva rápida no norte e litoral do Maranhão, nas áreas litorâneas desde o Ceará até o sul da Bahia e no sul da Bahia.

Pancadas de chuva com raios, que podem ser intensas, podem ocorrer à tarde ou à noite no interior da Bahia, em Teresina e no interior do Piauí e no interior do Maranhão. Contudo, o sol prevalece na maior parte do tempo.

Clima na Região Norte

Na Região Norte, há uma combinação de ar seco e úmido, levando ao desenvolvimento de nuvens carregadas em grande parte da área. No interior do Amapá, no sul de Roraima, no leste de Amazonas, no sul de Rondônia e no centro, oeste e sul do Pará, o sol brilha intensamente durante o dia, com pouca probabilidade de chuva. Algumas pancadas de chuva podem ocorrer no litoral do Amapá. Nas demais áreas da Região Norte, há períodos com sol e pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite. Há risco de chuvas intensas no centro, oeste e sul do Amazonas, Acre e Rondônia.