Previsões do UFC Vegas 82 – Luta de MMA

Brendan Allen e Paul Craig podem parecer longe de uma disputa pelo título, mas dado o estado atual da divisão dos médios, a luta principal do UFC Vegas 82 pode nos dar uma ideia de um futuro desafiante.

Não vamos esquecer, há apenas quatro meses, Sean Strickland venceu uma luta aparentemente inconseqüente contra Abus Magomedov, que se transformou em uma bola de neve para Strickland, que enfrentou o campeão Israel Adesanya no UFC 293, em uma das maiores surpresas do UFC. Agora, Strickland estava pelo menos pairando em torno da conversa sobre o título devido à sua atividade, aumentando o número de seguidores e tendo anteriormente trocado tiros verbais com Adesanya, mas Allen ou Craig poderiam abrir caminho para sua própria oportunidade inesperada com um desempenho de destaque no sábado.

Allen – atualmente número 11 no MMA Fighting Global Rankings – está mais perto do que muitos pensam. Ele está em uma sequência de cinco vitórias consecutivas, com quatro delas por finalização com mata-leão e tem uma história com Strickland que remonta a 2020. Strickland derrotou Allen em uma luta peso-casado até 195 libras e Allen está pedindo uma revanche desde então. Um título do UFC em jogo só tornaria tudo mais doce.

Ex-meio-pesado, Craig deixou de ser um azarão com 205 libras para um azarão com 185 libras depois de fazer uma queda bem-sucedida em julho passado. Craig derrotou Andre Muniz, roubando o trovão de um lutador que há pouco tempo também estava em disputa pelo título, e poderia ultrapassar vários veteranos dos pesos médios no ranking se eliminar Allen.

Em outra ação do card principal, o invicto peso meio-médio Michael Morales luta contra Jake Matthews, Chase Hooper busca uma corrida no peso leve ao enfrentar Jordan Leavitt, a contratação do peso galo do Contender Series Payton Talbott estreia contra Nick Aguirre, a contendora peso palha Luana Pinheiro coloca sua nove luta seqüência de vitórias em jogo contra a ameaça de duas divisões Amanda Ribas, e Uros Medic luta contra a perigosa ameaça de curto prazo Myktybek Orolbai.

O que: UFC Vegas 82

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 18 de novembro. O card preliminar de oito lutas começa às 14h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 17h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais de Luta de MMA)

Brendan Allen (11) x Paul Craig

Antes de começarmos, é importante notar que continuo minha tradição de escolher errado contra Brendan Allen na esperança de avançar em sua carreira. Desde que escolhi Andre Muniz para abordá-lo algumas lutas atrás, Allen não fez nada além de me expor como um falso profeta e estou genuinamente curioso para ver até onde essa tendência pode ir.

Portanto, esta é uma escolha fácil de Paul Craig para mim e não sem justificativa. Craig fez uma jogada inteligente ao passar do meio-pesado para o peso médio, já que não era grande o suficiente para lidar de forma consistente com os melhores lutadores daquela divisão, mesmo com vitórias anteriores sobre Jamahal Hill e Magomed Ankalaev. Anteriormente, escrevi que Craig foi um azarão no passado, mas talvez o curinga seja mais preciso.

Ele terá que suportar muita pressão de Allen, que está cheio de confiança ao entrar no auge de sua carreira. Allen tem, simplesmente, colocado tudo sobre o adversário, sempre avançando e sempre em busca de finalizar. Felizmente para Craig, ele não tem problemas em recuperar de um défice.

É assim que esperamos que este aconteça. Allen vai machucar Craig cedo e constantemente ameaçar acabar com isso até que Craig conjure um pouco daquela magia do último round e finalize do nada.

De nada, Brendan.

Escolha: Craig

Michael Morales x Jake Matthews

O jogo de luta não espera por ninguém. Num segundo você é o garoto novo no quarteirão com o mundo inteiro na sua frente, no próximo você tem 25 lutas em sua carreira e está alinhado contra uma perspectiva quente que espera passar por você.

Michael Morales, 25 anos, é quase tão importante quanto os prospectos chegam a 170 libras. Ele é tecnicamente afiado, um perfurador poderoso e um excelente atleta. O equatoriano é muito maduro para a sua idade e tem se mostrado bem contra adversários mais experientes. Adicione alguma defesa robusta de luta agarrada e você verá por que os especialistas estão tão entusiasmados com Morales.

Esses foram os tipos de coisas que escrevemos sobre Jake Matthews uma vez. Aos 29 anos, não é como se Matthews fosse um velhote exagerado, mas parece que ele atingiu o teto, o que significa que ele é um ótimo lutador do UFC que provavelmente não subirá no ranking tão cedo.

Sempre há uma chance de Matthews ter uma daquelas noites em que ele junta tudo, mas a aposta segura é ir com Morales, em rápida ascensão. Esse garoto vai lutar por um título algum dia.

Escolha: Morais

Chase Hooper x Jordan Leavitt

Parabéns a Chase Hooper por continuar arrasando no UFC, apesar de ter sido convocado para o grande show tão jovem. Subir de peso foi uma jogada inteligente, pois agora ele tem uma coisa a menos com que se preocupar e isso ficou evidente em sua estreia no peso leve, quando ele parecia afiado, confiante e consistente por três rounds. Eu diria que ele ainda estaria melhor servido com um retorno ao cenário regional, mas contanto que os casamenteiros não o joguem lá com assassinos todas as vezes, talvez tudo dê certo.

Jordan Leavitt tem sido sólido e um pouco abaixo do nível de competição do qual eu manteria Hooper longe nesta fase, então gosto desta dupla. Ele é um lutador completo que vai abrir mão de tamanho e força para Hooper, ao mesmo tempo que provavelmente terá vantagem na trocação. Hooper definitivamente melhorou nisso e você pode dizer que ele está trabalhando para se estabelecer como um atacante agressivo, mas a habilidade ainda não está lá.

Hesito em chamar isso de luta vitrine para Hooper porque há uma boa chance de Leavitt conseguir a reviravolta aqui. Leavitt enfrentou uma concorrência um pouco mais forte e está um pouco mais adiantado em seu desenvolvimento. Ele luta com intenção enquanto Hooper ainda parece estar descobrindo à medida que avança. Isso nem sempre é uma coisa ruim, só não vai funcionar contra Leavitt desta vez.

Escolha: Leavitt

Payton Talbott x Nick Aguirre

Payton Talbott entra no card de sábado como o maior favorito de acordo com o DraftKings, com impressionantes -700 em sua estreia no UFC e apenas sua sétima luta profissional. É muita fé que eles estão colocando neste jovem e muita pressão que estão colocando sobre ele também. Então, novamente, deve haver uma razão para ele ter recebido uma vaga no card principal (além de esta escalação não ser, uh, ótima).

Embora ele não tenha superado sua oposição para ganhar seu contrato na Contender Series, o fato de Talbott realmente ter que lutar contra as adversidades é encorajador. Cada cliente em potencial parece bem quando está no lado vencedor de um tráfego de mão única, é preciso coragem e equilíbrio para manter a compostura quando seu oponente não está rolando para você, o que geralmente é o caso no cenário regional .

Talbott tem vantagem na trocação sobre Nick Aguirre, um lutador esguio que se sente mais confortável usando seus longos membros para agarrar do que para atirar à distância. Aguirre vai querer atirar, atirar e atirar novamente no Talbott mais alto, cujo jogo de chão ainda não foi comprovado. É por esta razão que tenho Aguirre como outra escolha inesperada.

A fita de Aguirre não impressiona, mas eu poderia dizer o mesmo sobre Talbott. Ainda não sei bem por que Talbott está sendo considerado uma coisa tão certa. Muito provavelmente, terei ovo na cara quando Talbott deixar Aguirre inconsciente em 10 segundos. Do jeito que está, estou confortável em lançar um Aguirre selvagem por finalização (AVISO: NÃO APOSTE ISSO).

Escolha: Aguirre

Luana Pinheiro (15) vs. Amanda Ribas (T13, FLW)

Luana Pinheiro, com 3 a 0 no UFC até o momento e vindo de uma dura vitória sobre a veterana Michelle Waterson-Gomez, está pronta para entrar no top 10 do peso palha. Não deram bandeja para ela na quarta luta, quando ela enfrenta a sempre perigosa Amanda Ribas.

É difícil avaliar o potencial de Ribas com 115 libras, visto que ela está mais do que feliz em criar o caos em duas divisões, sufocando os adversários e ao mesmo tempo não conseguindo vitórias suficientes para se tornar uma. Sua personalidade alegre e estilo de luta divertido fizeram dela a favorita dos fãs, mas ela é mais do que apenas um obstáculo para Pinheiro?

Por mais talentosa que Pinheiro seja, ainda falta um certo brilho em suas atuações. Ela é uma atacante sólida e uma excelente grappler, mas carece de precisão. Sua estratégia em pé é composta principalmente de golpes únicos para criar rajadas rápidas. Isso não vai funcionar contra Ribas, que dá golpes com muita intenção.

Acredito que se Ribas se mantiver em uma categoria de peso, ela poderá realmente lutar pelo título algum dia, e espero que uma corrida séria até 115 libras comece agora. Ribas por decisão.

Escolha: Limite

Myktybek Orolbai vs. Médico Uros

Esqueça a escolha de um vencedor aqui, se há um bloqueio que me sinto confortável em anunciar é o under em Myktybek Orolbai vs. Uros Medic. Orolbai é um absoluto rebatedor que terminou todas, exceto uma de suas 10 vitórias. O Medic nunca foi para os scorecards.

Está prestes a cair.

Sendo a defesa uma preocupação secundária (provavelmente até uma terceira ou quarta preocupação com esses dois), espere que Orolbai e Medic comecem a lançar couro pesado mais cedo. Medic pode ser o lutador mais conhecido neste combate, mas vou com Orolbai para surpreender com menos de uma semana de antecedência. Ele terá que navegar pelo alcance e movimentos laterais complicados do Medic, um quebra-cabeça que se mostrou difícil para os oponentes anteriores do Medic resolverem.

Resumindo o jogo de Orolbai em uma palavra: Fisicalidade. Os talentos brutos do lutador quirguiz só foram aprimorados por seu trabalho com o Team Alpha Male e, embora ele tenha muito a melhorar em termos técnicos, ele tem instintos de finalização que você não pode ensinar. Acho que ele encontra seu nocaute contra o Medic.

Escolha: Orolbai

Preliminares

Jonathan Pearce derrotou. Joanderson Brito

José Johnson derrotou. Chad Anheliger

Christian Leroy Duncan derrotou. Denis Tiuliulin

Mick Parkin def. Caio Machado

Lucas Alexandre derrotou. Jeka Saragih

Lucie Pudilova (T13) derrotou. Aileen Perez

Nikolas Motta derrotou. Trey Ogden

Charles Johnson def. Rafael Estevam