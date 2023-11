Previsões para o Campeonato Mundial PFL 2023

À beira do quinto campeonato de encerramento da temporada do PFL, parece que há um pouco mais em jogo do que no ano passado.

A recente aquisição do Bellator pela liga sem dúvida adiciona intriga aos resultados do PFL World Championship 2023 de sexta-feira, com os vencedores de cada torneio de divisão potencialmente enfrentando os melhores do Bellator em um evento proposto de campeões contra campeões. Como será o desempenho dos novos campeões da liga deste ano contra nomes como Ryan Bader, Vadim Nemkov, Patricio Pitbull e outros? Esperançosamente, os fãs descobrirão em breve.

Mesmo que essa proposta fracasse, ainda há muito pelo que lutar, incluindo o prêmio anual de US$ 1 milhão do PFL. O jornaleiro Clay Collard conseguirá vencer o grande desafio contra o atual rei dos leves, Olivier Aubin-Mercier? Será que Renan Ferreira ou Denis Goltsov conseguirão ter um desempenho convincente o suficiente para atrair Francis Ngannou para o PFL SmartCage? Será que Larissa Pacheco conseguirá continuar subindo no ranking feminino Libra por Libra?

Tudo isso, além do retorno de Kayla Harrison para enfrentar o ex-destaque do UFC Aspen Ladd na esperança de marcar uma luta dos sonhos contra Cris Cyborg.

O que: Campeonato Mundial PFL 2023

Onde: O Hino em Washington, DC

Quando: Sexta-feira, 24 de novembro. O card preliminar de quatro lutas começa às 17h30 ET na ESPN+, seguido por um card principal de sete lutas às 20h ET exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

Clay Collard x Olivier Aubin-Mercier

Leve Final

Adorei muito a passagem de Clay Collard pelo PFL.

Após uma sequência tranquila de quatro lutas no UFC, Collard tomou a decisão em 2015 de dividir o tempo entre o MMA e o boxe, permanecendo competitivo no primeiro e provocando reviravoltas ocasionais no último. Era uma ótima maneira de ganhar a vida.

Ele estreou no PFL derrotando Anthony Pettis, contratado de alto nível, e estava a uma decisão estreita (alguns diriam, roubo) de derrotar Raush Manfio e competir por um milhão de dólares. Na temporada de 2022, ele conquistou uma vitória discreta na Luta do Ano sobre Jeremy Stephens, mas não ganhou pontos suficientes no geral para chegar aos playoffs. Agora com três vitórias em 2023, ele precisa oficialmente de apenas mais uma para reivindicar o prêmio final.

Esta é a melhor versão de Collard que já vimos e estou indeciso se devo acreditar que isso é suficiente para superar Olivier Aubin-Mercier. “The Canadian Gangster” também atingiu o pico no PFL e parecia legitimamente um dos melhores 155ers do mundo durante sua corrida de 9 a 0 com a organização. Sua luta continua sendo uma ferramenta potente e ele finalmente conseguiu colocar um pouco de pop em suas mãos. Três das quatro vitórias por nocaute na carreira de Aubin-Mercier ocorreram nas últimas quatro lutas.

Não importa o quanto você pense em Aubin-Mercier, estou um pouco surpreso que ele seja um grande favorito (flertando com -300 no DraftKings) e essa discrepância pode estar afetando minha escolha aqui. Gosto da chance de Collard marcar a reviravolta, especialmente se ele conseguir transformar isso em uma briga de cães ao longo de cinco rounds. Com desculpas ao meu compatriota canadense, coloquei Collard marcando pontos em uma briga digna de encerrar a temporada do PFL.

Escolha: Couve

Renan Ferreira vs. Denis Goltsov

Peso pesado Final

Estou oficialmente dizendo que acho que há uma chance – uma chance! – de que o vencedor de Renan Ferreira x Denis Goltsov não apenas consiga descontar um cheque gordo de sete dígitos, mas também se coloque na lista para outro grande pagamento por uma luta de MMA com Francis Ngannou. Eu sei que parece loucura, mas… OK, realmente parece loucura.

Sério, esta não é uma inclinação ruim para os pesos pesados. As finalizações rápidas de Ferreira e Goltsov distinguiram-nos claramente do resto da divisão, por isso a única questão é quão grande é a diferença entre Ferreira e o mais experiente Goltsov. Sabemos que Ferreira pode lutar com paciência, mas seu estilo de trocação também sugere que ele está pronto para entrar no modo furioso a qualquer momento. Estou curioso para ver o quão agressivo Ferreira está na largada.

Goltsov definitivamente deve empregar todas as suas habilidades se esta partida passar do primeiro round, misturando seu boxe afiado com seu jogo metódico de finalização para manter Ferreira na dúvida. Sempre existe a chance de Ferreira simplesmente acertá-lo com um soco poderoso, o que torna esse confronto tão divertido no papel.

Vou com Goltsov por finalização, mas realmente, de todas as finais de torneio, esta tem o maior potencial para o caos.

Escolha: Goltsov

Larissa Pacheco x Marina Mokhnatkina

mulheres Peso pena Final

Esse deve ser um trabalho fácil para Larissa Pacheco, atualmente número 7 no ranking Pound-for-Pound do MMA Fighting. Simplificando, ela parecia imparável no PFL, exceto por duas derrotas para Kayla Harrison (que ela derrotou na terceira luta) e sua ridícula taxa de finalização a tornou imperdível na TV. Peço desculpas a Marina Mokhnatkina, mas ela é o cordeiro sacrificial neste confronto.

Com sua extensa experiência em Sambo, Mokhnatkina sempre tem uma chance no grappler, mas é improvável que isso importe contra Pacheco. Lembre-se de que Pacheco está na jaula há 65 minutos com Harrison e se um judoca duas vezes vencedor da medalha de ouro olímpica não conseguir detê-la, é improvável que Mokhnatkina consiga.

O resultado mais provável é que Pacheco leve a luta direto para Mokhnatkina, talvez faça uma ou duas tentativas de queda e depois deixe as mãos voarem.

Pacheco por nocaute/nocaute técnico no primeiro round.

Escolha: Pacheco

Sadibou Sy vs. Magomed Magomedkerimov 2

Meio-médio Final

É rude dizer que se Magomed Magomedkerimov não tivesse tido problemas com o visto em 2022, Sadibou Sy não teria uma coroa de torneio em seu currículo? Isso é? Bem, estou dizendo isso.

Já vimos esses dois brigarem antes e mesmo levando em consideração que já se passaram dois anos desde o primeiro encontro, estou lutando para ver como isso será diferente. Magomedkerimov ainda é um lutador de elite. Sy ainda é um especialista em trocação. O grappler venceu da última vez e fará isso novamente.

Francamente, não tenho certeza se Magomedkerimov está tão atrás de Sy no que diz respeito à trocação. Ele não tem medo de lançar com força, provavelmente porque sabe que pode recorrer ao wrestling e exerce pressão constante. Esta é a luta de Magomedkerimov para perder. Ele não vai.

Magomedkerimov por nocaute técnico/nocaute técnico no round 2.

Escolha: Magomedkerimov

Josh Silveira vs. Impa Kasanganay

Peso-pesado leve Final

Josh Silveira tem sido frequentemente chamado de lutador a ser observado na categoria até 205 libras e se completar o campeonato na sexta-feira deve dar um grande salto em reconhecimento e respeito. Sentimento semelhante poderia ser oferecido a Impa Kasanganay, que da noite para o dia pode se tornar mais do que apenas aquele cara que sofreu o melhor nocaute da história do MMA.

A velocidade de Kasanganay tem sido uma vantagem para ele desde que saltou para o meio-pesado. Ele não vai abrir mão de muito tamanho para Silveira, mas não vai querer ficar só no bolso com ele e nem vai querer mexer no chão. O melhor caminho para a vitória de Kasanganay é estabelecer um ritmo rápido desde o início, utilizando combinações para manter Silveira na defensiva e evitando o remate tailandês de Silveira.

Não posso mentir, estou deslumbrado com a capacidade de finalização de Silveira e embora seja possível que ainda esteja a um ano de atingir o seu ritmo, a forma recente do ex-campeão de duas divisões da LFA me convenceu de que ele está pronto para somar mais um troféu ao seu coleção. Com desculpas a Kasanganay, a previsão diz que ele acabará novamente no lado errado de um nocaute nos destaques.

Escolha: Silveira

Kayla Harrison x Aspen Ladd

A luta de retorno de Kayla Harrison deve ser boa.

Estou bem em chamar Aspen Ladd de cachorro vivo neste confronto, especialmente devido à longa dispensa de Harrison e ao fato de que quando Ladd não está lutando contra a balança, ela tem desempenhos fortes contra uma concorrência sólida. Há uma razão pela qual ela já foi considerada uma perspectiva imperdível.

Infelizmente para Ladd, mesmo suas melhores performances apenas sugeriram o potencial que ainda está esperando para ser liberado. Oito anos em sua carreira profissional, parece que ela está mais perto do teto do que do chão e temos uma boa ideia do que ela é capaz. Talvez ela prove que os que duvidam estão errados e leve seu talento a outro nível contra Harrison.

Se ela não conseguir, então o Harrison maior dominará esta partida a partir do segundo. Há muitas lacunas na trocação de Harrison, mas se Ladd não puder explorá-las, Harrison poderá derrubá-la e levar a luta para o chão com facilidade. Se isso acontecer, o Ladd menor estará frito.

Na verdade, acho que Ladd tem habilidade e resistência suficientes para sobreviver três rounds com Harrison, mesmo que eles vão para o tatame, mas isso é tudo que estou disposto a adivinhar no que diz respeito a ela ter algum sucesso. Harrison vence uma decisão confortável. Traga o Ciborgue.

Escolha: Harrison

Ray Cooper III x Derek Brunson

Foi uma combinação inteligente do PFL para a primeira luta de Ray Cooper III em 16 meses, é uma pena que o bicampeão da liga tenha entrado pesado em sua estreia no peso médio. Em Derek Brunson, ele tem um oponente experiente com um nome reconhecível e um queixo trêmulo, então esta foi a chance de Cooper se estabelecer imediatamente como um candidato na divisão (Bellator?) de 185 libras.

Você deve estar se perguntando onde está a cabeça de Cooper. Anteriormente, ele perdeu peso duas vezes, pesando 170 libras, e agora não conseguiu atingir 185. Ele está chateado por ter sido arquivado por tanto tempo? A iminente compra do Bellator o deixou inseguro sobre seu destino? É compreensível que Cooper esteja distraído, mas isso não o desculpa por não aparecer 100 por cento na semana da luta.

Brunson ainda é um dos melhores pesos médios (atualmente número 12 no MMA Fighting Global Rankings), mesmo sem as letras U, F e C ao lado de seu nome e, assim como Cooper, ele deve estar motivado para recomeçar. Seu wrestling ofensivo deve dar muitos problemas a Cooper e ele pode até ser capaz de pegar Cooper com algo em pé se ele estiver se sentindo aventureiro.

No final das contas, porém, simplesmente não confio na defesa de Brunson. Ele foi quebrado muitas vezes e Cooper bate tão forte ou mais forte do que vários dos oponentes anteriores de Brunson. Esta será uma luta competitiva até que Cooper dê um soco forte em Brunson do nada e siga com uma enxurrada de golpes finais.

Escolha: Cooper III

Jesus Pinedo vs. Gabriel Braga2

Final peso pena masculino

Não sei por que essa luta está acontecendo nas preliminares, já que Jesus Pinedo e Gabriel Braga personificam o que a liga deveria ser: lutadores ganhando uma chance pelo campeonato por mérito, não por fama. É bom que eles quisessem encaixar algumas lutas de destaque no card principal, mas isso simplesmente não parece certo.

É provável que Pinedo e Braga também tragam isso, se a primeira luta servir de indicação. Em abril passado, foi Braga quem saiu do SmartCage com uma vitória competitiva por decisão dividida, já que os juízes decidiram que sua trocação mais precisa merecia a aprovação. Ambos continuaram a impressionar após aquele encontro, com Pinedo registrando nocautes brutais sobre Brendan Loughnane e Bubba Jenkins, e Braga superando alguns veteranos do UFC, Marlon Moraes e Chris Wade.

Fico feliz que independente de onde essa luta esteja no card ela esteja recebendo o tratamento de cinco rounds, porque acho que esses dois vão precisar de 25 minutos para resolver isso. E desta vez é Pinedo quem sai vitorioso. Houve momentos na primeira luta em que Pinedo parecia mais perto de dar o golpe final e se não fosse a dureza e a excelente capacidade técnica do Braga ele poderia ter.

Vejo Pinedo resolvendo algumas de suas deficiências defensivas (tenho que tomar cuidado com os chutes nas pernas!) E avançando conforme a luta avança por meio de resultados absolutos. A vitória de qualquer um desses homens daria uma história espetacular (Pinedo conseguiu duas surpresas para chegar à final, Braga permaneceu invicto depois de chegar à liga através da Challenger Series), mas Pinedo realmente aprendeu a aproveitar seu movimento pouco ortodoxo e ele provará ser o melhor lutador. Até que eles se encontrem novamente, o que é quase certo que acontecerão.

Escolha: Pinedo