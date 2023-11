A PRF inicia Operação Finados 2023 em todo o Brasil, com o objetivo de prevenir acidentes durante o período do feriado. Aliás, a ação ocorrerá do dia 1 ao dia 5 de novembro.

O aumento do fluxo de veículos e ônibus nas rodovias durante feriados costuma contribuir para um aumento da violência no trânsito. Consequentemente, tornando uma prioridade a prevenção de acidentes.

Desse modo, para que você saiba mais sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Para isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

PRF inicia Operação Finados 2023 para prevenir acidentes

Conforme dito acima, a PRF inicia Operação Finados 2023 hoje, com o objetivo de prevenir acidentes devido ao aumento do tráfego de veículos por causa do feriado.

Assim sendo, durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal concentrará seus esforços no policiamento ostensivo preventivo, priorizando locais e horários com maior incidência de acidentes graves e criminalidade, de acordo com as estatísticas.

Além disso, amanhã, no dia de Finados, haverá patrulhamento em trechos próximos a cemitérios situados nas proximidades das rodovias federais. Aliás, com o objetivo de garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

Um dos principais focos da PRF durante a operação é o combate à embriaguez ao volante. Isso porque dirigir sob o efeito de álcool é uma das principais causas de acidentes graves, ferimentos e mortes nas estradas. Portanto, os motoristas devem estar cientes da importância de não consumir álcool antes de dirigir.

Fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples

Ademais, a PRF também intensificará a fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples. Muitos acidentes ocorrem quando os motoristas tentam realizar ultrapassagens em locais inadequados, colocando em risco suas vidas e a de outros usuários da estrada.

Controle do excesso de velocidade

O controle do excesso de velocidade é outra medida crucial para prevenir acidentes. O respeito aos limites estabelecidos nas rodovias é fundamental para garantir a segurança de todos os motoristas.

Conforme a PRF, a alta velocidade é um dos principais fatores de risco no trânsito.

PRF irá verificar o uso obrigatório do cinto de segurança e capacete

Durante a operação, a PRF estará atenta ao uso do cinto de segurança e do capacete. Aliás, que são dispositivos de segurança essenciais para motoristas e passageiros de veículos automotores e motociclistas.

Dessa maneira, a falta de uso desses equipamentos pode resultar em multas. Assim como, também pode aumentar o risco de ferimentos em caso de acidentes.

Fiscalização de dispositivos de retenção para crianças

A segurança das crianças também é uma prioridade durante a Operação Finados 2023.

Assim sendo, os motoristas devem garantir que seus filhos estejam devidamente protegidos com dispositivos de retenção apropriados para suas idades e tamanhos.

A PRF alerta que o não cumprimento desta regra resultará em multas e aumentará o risco de acidentes.

Combate ao crime nas rodovias

Além de suas funções tradicionais de fiscalização de trânsito, a PRF também estará ativa no combate ao crime durante a Operação Finados 2023. Isso inclui:

A recuperação de veículos roubados;

A apreensão de armas ilegais;

Drogas e;

Produtos contrabandeados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essas ações visam garantir a segurança nas rodovias e contribuir para a redução da criminalidade.

Confira algumas orientações para uma viagem segura

Para garantir uma viagem segura durante o período da Operação Finados 2023, os motoristas devem seguir algumas orientações como:

Verificar o veículo antes de sair, mesmo para viagens curtas, garantindo que pneus, faróis, óleo e água do radiador estejam em boas condições;

Usar o cinto de segurança e garantir que todos os passageiros estejam usando-o corretamente;

Verificar a presença e o estado dos equipamentos obrigatórios, como pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda;

Usar a cadeirinha adequada para crianças, seguindo as normas de segurança;

Respeitar os limites de velocidade e as placas de sinalização nas rodovias;

Em seguida, redobrar a atenção em condições climáticas adversas, como chuva, e;

Evitar o uso de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

Para fazer denúncias a PRF, ligue 191

Por fim, lembre-se de que a Operação Finados 2023 tem como objetivo principal garantir a segurança nas rodovias e prevenir acidentes. Assim, tornam-se as estradas mais seguras para todos os motoristas e passageiros.

Dessa forma, além de seguir as orientações acima, vale ressaltar que a Polícia Rodoviária Federal está disponível para informações, denúncias e comunicação de crimes e acidentes. Para isso, os interessados devem entrar em contato por meio do número de emergência 191, que atende 24 horas em todo o país.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que a PRF inicia Operação Finados 2023 para prevenir acidentes, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!