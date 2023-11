Primárias do Partido Republicano: Quando os republicanos escolherão um candidato para as eleições presidenciais?

Pprimárias residenciais e caucuses estão em andamento no Estados Unidos para selecionar o candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024.

Estas primárias do Partido Republicano acontecerão em todos os 50 estados, no Distrito de Columbia e em cinco territórios dos EUA entre janeiro e junho de 2024, com a Convenção Nacional Republicana marcada para julho em Milwaukee, Wisconsin.

Candidatos notáveis ​​na corrida incluem o ex-presidente Donald Trump, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis e outros.

Trump é o favorito para vencer as primárias do Partido Republicano

O ex-presidente dos Estados Unidos é o favorito, mas DeSantis inicialmente representou um desafio antes que seus números nas pesquisas caíssem.

Com mais de 300 candidatos inscritos na Comissão Eleitoral Federal, esta primária é vista como uma “corrida pelo segundo lugar”, devido ao Trunfoliderança consistente.

Mitt Romney critica os apoiadores de Trump no governo: “Faço parte dos republicanos sábios”@therecount

Se Trunfo garantir a nomeação e vencer as eleições gerais, ele seria o primeiro presidente a cumprir mandatos não consecutivos desde Grover Cleveland.

Durante um comício em New Hampshire em outubro, Trunfo comparou-se a Nelson Mandelao activista anti-apartheid, ao retratar-se como vítima do que afirma serem investigações politicamente motivadas levadas a cabo por procuradores federais e estaduais que têm como alvo ele e os seus negócios.

“Eu não me importo de ser Nelson Mandela porque estou fazendo isso por um motivo”, Trunfo disse.

“Temos que salvar o nosso país destes fascistas, destes lunáticos com quem estamos a lidar.

“Eles são pessoas horríveis e estão destruindo nosso país”.

Quando são os resultados finais das primárias do Partido Republicano?

A primeira das primárias do Partido Republicano será em Iowa, em 15 de janeiro de 2024enquanto os últimos da programação são os de Montana, Nova Jersey, Novo México e Dakota do Sul, todos marcados para 4 de junho.

Muitas vezes, neste tipo de disputa, um candidato torna-se o vencedor claro antes de todas as primárias serem realizadas, o que significa é impossível saber a data em que conheceremos definitivamente o candidato presidencial republicano de 2024.