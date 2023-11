Príncipe Harry se solta enquanto dança em um jogo de hóquei em Vancouver

Príncipe Harry e Meghan Markle exibiram seu júbilo com uma dança comemorativa durante um Canucks de Vancouver jogo de hóquei na noite de segunda-feira.

Um vídeo compartilhado pela equipe canadense no Twitter capturou o duque de Sussex dançando com entusiasmo ao lado de sua esposa enquanto os Canucks marcavam contra o Tubarões de São José na Arena Rogers.

Com a icônica faixa “Don’t You (Forget About Me)” do Simple Minds tocando ao fundo, Príncipe Harry foi visto balançando os punhos e dançando ao ritmo da batida, enquanto Meghan bateu palmas acima da cabeça e aplaudiu ruidosamente em apoio aos Canucks.

Esta animada exibição de dança marca um raro momento público do casal real exibindo seus movimentos, sendo o último exemplo notável no show de Beyoncé em Los Angeles, como parte de sua turnê ‘Renaissance’, em setembro.

Markleoriginária de Los Angeles, tem ligação com o Canadá, tendo passado um tempo considerável por lá durante as filmagens de seu show “Suits” em Toronto durante nove temporadas.

Em 2020, o casal ficou em uma mansão de 14 milhões de dólares em Vancouver enquanto esperavam que a poeira baixasse após sua amarga saída do Reino Unido e da Royal Life.

Príncipe Harry aparece em jogo da NHL com Meghan Markle

Por que o Príncipe Harry é um convidado tão estimado em Vancouver?

Príncipe Harry39 anos, foi convidado a participar do lançamento cerimonial do disco no início do jogo dos Canucks contra os Sharks.

Pisando no gelo com uma jaqueta esporte azul marinho, suéter, camiseta branca, calça azul marinho e tênis cinza, o príncipe se envolveu na tradição pré-jogo com boa vontade.

Enquanto isso, Meghan42 anos, curtiu o jogo em um camarote VIP, onde foi flagrada dançando com as mãos para cima, como pode ser visto no referido vídeo nas redes sociais.

Príncipe HarryA presença de Sussex no jogo da temporada regular da NHL foi significativa, com a conexão dos Sussex com Vancouver definida para continuar nos próximos anos.

Príncipe HarryOs Jogos Invictus estão programados para acontecer na capital canadense em 2025. Em comunicado no site de sua fundação, Príncipe Harry expressou seu entusiasmo pelo evento.

“Os Invictus Games Vancouver-Whistler 2025 oferecerão uma plataforma global para expandir a gama e o perfil dos esportes adaptativos de inverno”, Príncipe Harry escrito em um comunicado divulgado no site da The Invictus Games.