Priscilla Presley já namorou Robert Kardashian

Priscila Presley era quase uma Kardashian… tinha sua lealdade inabalável ao ex, Elvis Presley – e a falta de habilidades culinárias – não foi um problema para Robert Kardashian.

À luz do novo filme baseado em seu romance com o Rei do Rock & Roll, Priscilla tem feito muitas promoções ultimamente… revelando em uma sessão de perguntas e respostas que ela “nunca mais quis se casar” depois de Elvis porque ninguém se igualaria a ele.

E ninguém tinha melhor conhecimento em primeira mão de sua devoção ao ícone pós-separação do que Robert… que estava louco por ela quando se conheceram e pensou que iriam se casar e ter filhos juntos.

No entanto, em trechos de livros revisitados pelo TMZ de “The Kardashians: An American Drama” de 2017, é dito que ele frequentemente se sentia como uma terceira roda, já que Elvis interrompia repetidamente seu romance de maneiras bizarras e controladoras.

No livro, um amigo próximo lembra de Robert reclamando que Elvis ligou enquanto fazia amor com Priscilla… que então apoiou o receptor de cabeceira no travesseiro entre eles – forçando-o a ouvir a conversa. Estranho.

Em outro lugar, foi acrescentado que, apesar da separação, Elvis não queria que seu ex visse outros homens por causa de sua filha. Adicionar Maria – o que incomodou Robert.

Outro golpe para ele foi que o romance ocorreu às custas dos assuntos familiares, já que seu irmão mais velho Tom também estava interessado em Priscilla… e quando ela escolheu Rob, isso despertou inveja em Tom.

Mas o amigo de Rob Joni Migda disse que a gota d’água no relacionamento deles foi quando Priscilla preparou uma comida desagradável para o advogado uma noite… que ele ODIOU e sugeriu que ela nunca mais fizesse jantar para ele!

Seu desejo de construir uma vida junto com Priscilla se dissipou logo depois – e como todos sabemos, Rob se casou Kris Jenner … mais tarde dando as boas-vindas aos seus quatro filhos, Kourtney, Kim, Khloé dar Roubar – agora algumas das figuras mais notáveis ​​da indústria do entretenimento. Rob e KJ foram casados ​​de 1978 a 1991.