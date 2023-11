Processo seletivo Mapa: inscrições para 300 vagas terminam nesta sexta-feira

As vagas do processo seletivo Mapa são para sete estados do Brasil

Se você tem interesse em participar do processo seletivo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) saiba que as inscrições terminam nesta semana.

Ao todo são 300 vagas. Confira os cargos e inscreva-se!

Inscrições para Processo Seletivo MAPA se Encerram nesta Sexta-feira

Se você almeja participar do processo seletivo promovido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), é crucial agir rapidamente, pois o prazo para inscrições termina nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília). Este processo visa preencher 316 vagas temporárias, das quais 79 são para contratação imediata e 237 para formação de cadastro reserva (CR).

Diversidade de Vagas e Locais de Atuação

As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e estão distribuídas em regiões estratégicas do país, abrangendo o Distrito Federal e estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Pará.

Nível Fundamental: Auxiliar de Laboratório (20 vagas imediatas + 60 CR) — Salário de R$ 4.000.

Nível Médio Técnico: Técnico de Laboratório (20 vagas imediatas + 60 CR) — Remuneração de R$ 5.500.

Nível Superior: Farmacêutico (19 vagas imediatas + 57 CR) e Químico (20 vagas imediatas + 60 CR) — Salário de R$ 6.130.



As posições para farmacêutico e químico estão destinadas a Brasília (DF), enquanto as vagas para auxiliar de laboratório e técnico de laboratório abrangem localidades como Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Pedro Leopoldo (MG), Goiânia (GO), Recife (PE) e Belém (PA).



Você também pode gostar:

Processo Seletivo e Etapas de Avaliação

Para farmacêutico e químico, está prevista uma prova objetiva em 10 de dezembro, em Brasília. A avaliação abordará língua portuguesa, língua inglesa, legislação e conhecimentos específicos, com 65 questões.

Já para auxiliar de laboratório e técnico de laboratório, a seleção consistirá em uma análise curricular, levando em consideração as informações e documentos enviados durante o período de inscrições.

Inscrição do processo seletivo Mapa

Esta é uma oportunidade estratégica para contribuir em uma área vital para o desenvolvimento nacional. Não perca a chance de concorrer a essas vagas temporárias. Faça sua inscrição até sexta-feira e esteja pronto para participar deste processo seletivo do MAPA.

Outros concursos

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) abrirá oportunidades para preenchimento temporário de 40 vagas em sua equipe:

20 dessas vagas serão destinadas ao cargo de auxiliar de laboratório; e

As outras 20 vagas se destinam ao cargo de técnico de laboratório.

A previsão é que o edital do concurso Mapa seja divulgado em um prazo máximo de seis meses, ou seja, até abril de 2024.

Os contratos terão uma duração inicial de um ano, com a possibilidade de prorrogação conforme a necessidade e conclusão das atividades da função.

Quais são os requisitos do concurso Mapa

É importante se atentar aos requisitos e ver quem pode participar do certame.

Os candidatos interessados no concurso temporário do Mapa deverão atender aos seguintes requisitos de escolaridade:

Para a carreira de auxiliar de laboratório, é necessário possuir o ensino fundamental (antigo 1º grau).

Para o cargo de técnico de laboratório, é requerido nível técnico em áreas como Biotecnologia, Análises Clínicas, Metrologia, Química, Agroindústria ou Alimentos, Farmácia, Viticultura e Enologia ou Agropecuária, além de ser obrigatório ter registro no respectivo conselho de fiscalização.

Os salários oferecidos no concurso Mapa para essas carreiras são:

Auxiliar de laboratório: R$4.737,11.

Técnico de laboratório: R$7.436,29.

É importante destacar que esses valores podem se tornar ainda mais atrativos com a inclusão do auxílio-alimentação, que foi recentemente reajustado pelo governo, atingindo os montantes de R$5.395,11 para auxiliar de laboratório e R$8.094,29 para técnico de laboratório.

Vagas efetivas do concurso Mapa

As vagas efetivas do concurso MAPA serão disponibilizadas por meio do concurso unificado. Ao todo serão 440 vagas para cargos de níveis médio, médio/técnico e superior. Vale lembrar que este edital já tem prazo para sair e será divulgado em dezembro.

Confira a distribuição de vagas:

agente de atividades agropecuárias – 100 vagas;

agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal – 100 vagas;

auditor-fiscal federal agropecuário – 200 vagas; e

técnico de laboratório – 40 vagas.

Para área de auditor, as chances são para as seguintes especialidades:

engenheiro agrônomo;

farmacêutico;

médico veterinário;

químico; e

zootecnista.

Remunerações

Os aprovados do concurso Mapa receberão valores a depender do seu cargo. Confira:

agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal – R$9.127,89

agente de atividades agropecuárias – R$9.127,89

técnico de laboratório – R$9.127,89

auditor-fiscal federal agropecuário – R$16.555,33