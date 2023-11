Processo Seletivo Simplificado: UFAL encerra inscrições nesta quinta-feira (23)

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) é uma instituição de ensino superior federal com sede em Maceió, capital do estado de Alagoas.

A UFAL oferece diversas oportunidades e cursos de graduação para os seus estudantes e promove a seleção de novos alunos de diferentes maneiras ao longo do ano.

Os estudantes interessados em estudar na UFAL devem ficar atentos: a instituição está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado 2024, mas o período de inscrições será encerrado nesta quinta-feira (23).

Dessa forma, para que você ainda consiga se inscrever, separamos um resumo completo sobre o Processo Seletivo Simplificado 2024 da UFAL. Vamos conferir!

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: inscrições terminam nesta quinta-feira (23)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, a UFAL irá encerrar as inscrições para a edição 2024 do Processo Seletivo Simplificado (PSS) às 23h59 desta quinta-feira, dia 23 de novembro. O processo seletivo é realizado em colaboração com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/UFAL), na modalidade de educação à distância, semipresencial.

Os estudantes interessados poderão se inscrever de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da COPEVE, responsável pelo processo seletivo da UFAL.

A UFAL afirma que somente os candidatos que puderem apresentar certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e os estudantes que comprovarem conclusão do ensino médio poderão participar do Processo Seletivo Simplificado 2024. Dessa maneira, os estudantes que estão cursando a primeira ou a segunda série do ensino médio não poderão se inscrever para concorrer às vagas oferecidas pela instituição.



Ficou com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Acesse o edital do Processo Seletivo Simplificado 2024 da UFAL e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: taxa de inscrição

Todos os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 30,00 para participar do Processo Seletivo Simplificado da UFAL. O pagamento poderá ser efetuado via boleto bancário, pagável apenas nas agências do Banco do Brasil.

Mas, devemos ressaltar também que a UFAL ofereceu a isenção da taxa de inscrição para os estudantes que atendessem a determinados requisitos:

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Candidatos membros de família de baixa renda, ou seja, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo.

Os pedidos foram recebidos pela UFAL até o dia 30 de outubro e o resultado preliminar da isenção de taxa foi divulgado no dia 07 de novembro. Os candidatos puderam enviar recursos e a UFAL divulgou o resultado definitivo no dia 14 de novembro.

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: funcionamento do processo seletivo

A UFAL irá realizar seleção dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado por meio da análise das notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao longo do ensino médio.

No dia 06 de dezembro, a UFAL irá publicar a lista de candidatos convocados para entrega presencial dos documentos de avaliação. O resultado preliminar do PSS 2024, por sua vez, será divulgado no dia 23 de janeiro.

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: oferta de vagas

Nesta edição do Processo Seletivo Simplificado, a UFAL está oferecendo 404 vagas para os cursos de Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia. As vagas serão distribuídas em 11 polos diferentes: Maceió, Arapiraca, Cajueiro, Coruripe, Delmiro Gouveia, Maragogi, Porto Calvo, São José da Laje, Teotônio Vilela, Boca da Mata e Palmeira dos Índios.

As vagas disponíveis serão divididas entre os candidatos de dois grupos diferentes:

Grupo 1: vagas destinadas aos professores vinculados à secretaria de educação com vínculo efetivo em uma escola da rede pública de ensino do estado de Alagoas;

Grupo 2: vagas destinadas à ampla concorrência, para candidatos que concluíram todo o Ensino Médio ou tenham obtido certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio ( vagas destinadas à ampla concorrência, para candidatos que concluíram todo o Ensino Médio ou tenham obtido certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ) ou ainda por exames de certificação aplicados pelos sistemas estaduais de ensino.