Procon faz ALERTA sobre golpe do NUBANK da compra não reconhecida

O Procon, órgão responsável pela defesa do consumidor, tem emitido alertas sobre golpes envolvendo o NUBANK. Os clientes da instituição financeira têm sido alvo de tentativas de fraude, nas quais os golpistas entram em contato através de SMS ou ligação telefônica, alegando compras não reconhecidas e direcionando o consumidor para uma falsa central de atendimento. Esses golpes têm resultado em roubo de dados sensíveis, como informações bancárias e pessoais.

Como Funcionam os Golpes

Os golpistas têm utilizado diferentes abordagens para enganar os clientes do NUBANK. Em um dos casos relatados, os consumidores recebem uma ligação de um número aparentemente oficial do banco. Ao atender, eles são surpreendidos por uma gravação que informa sobre uma compra que precisa da autorização do cliente. Caso a compra não seja reconhecida, é oferecida a opção de cancelamento. Ao optar pelo cancelamento, o cliente é direcionado para uma falsa central de atendimento, onde conversa com uma pessoa real ao invés de um robô.

Outra abordagem utilizada pelos golpistas é o envio de mensagens de SMS informando sobre supostas compras realizadas pelo cliente. A mensagem orienta o consumidor a ligar para um número de 0800 do banco caso ele não tenha realizado a transação. No entanto, o número fornecido é falso, e ao entrar em contato, o consumidor acaba caindo no golpe.

Prejuízos Causados pelos Golpes

Os casos registrados no sistema do Procon revelam prejuízos significativos causados pelos golpes. Um consumidor, por exemplo, foi vítima de uma ligação telefônica na qual os golpistas realizaram um empréstimo no valor de R$ 50.750,00, além de transferências via pix totalizando R$ 9.400,00. Esses valores representam perdas financeiras consideráveis para os consumidores.

Orientações do Procon

Diante desses golpes, o Procon tem orientado os consumidores a tomarem medidas para se protegerem. A principal recomendação é estar ciente de que o banco nunca entra em contato solicitando ações como clicar em links, baixar aplicativos ou realizar operações financeiras. Além disso, o banco nunca pedirá aos consumidores que façam transferências ou pagamentos de boletos.

Em caso de dúvida sobre a veracidade de uma ligação ou SMS supostamente do NUBANK, o consumidor deve entrar em contato com os canais oficiais de atendimento do banco dentro de um prazo de 24 horas. Após isso, é importante procurar o Procon para comunicar o ocorrido e tomar as devidas providências.



Responsabilidade das Instituições Financeiras e Proteção ao Consumidor

De acordo com a Súmula 479 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), as instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. Isso significa que os consumidores têm direito a serem ressarcidos pelos prejuízos financeiros decorrentes dessas fraudes.

O Código de Defesa do Consumidor também estabelece direitos e normas de proteção ao consumidor. O artigo 4º trata da Política Nacional das Relações de Consumo, que tem como objetivo o respeito à segurança dos consumidores. O artigo 6º, por sua vez, elenca como direito básico do consumidor a proteção à segurança.

Como Denunciar e Obter Ajuda do Procon

Caso tenha dúvidas ou queira denunciar esses golpes, o consumidor pode entrar em contato com o Procon através do telefone 36219818 ou do e-mail procon@tubarao.sc.gov.br. O horário de atendimento do Procon é das 08h às 18h, e a sede do órgão está localizada no Facilita Tubarão.

Não deixe que golpistas tirem proveito da sua confiança. Esteja sempre atento e tome as medidas necessárias para se proteger contra fraudes. O Procon está disponível para ajudar e garantir que seus direitos como consumidor sejam preservados.