Procon revela lista com 78 sites a serem evitados na Black Friday; Veja quais

Em preparação para a aguardada Black Friday, que ocorrerá na próxima sexta-feira (24), o Procon-SP divulgou uma lista de sites que os consumidores devem evitar. A lista compilada pelo Procon-SP inclui 78 empresas que foram alvo de reclamações por parte dos consumidores e, apesar de terem sido notificadas pelo órgão, não responderam ou não puderam ser localizadas.

Este ranking serve como um guia para os consumidores que quiserem aproveitar promoções da Black Friday, visando a prevenção de possíveis transtornos durante o período de ofertas. O órgão recomenda que os consumidores que estejam em dúvida ou queiram mais informações busquem o Procon de sua cidade, ou utilizem os canais de atendimento disponíveis na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.

A intenção é assegurar que os consumidores estejam bem informados e possam realizar suas compras com confiança durante a Black Friday, evitando possíveis problemas relacionados a empresas que não atendem às normas e expectativas do órgão de defesa do consumidor. O Procon-SP destaca a importância da pesquisa prévia antes de efetuar compras online.

Confira a seguir quais são os 78 sites para evitar na Black Friday, segundo o Procon:

123importados.com 123multiofertas.com.br 123multiofertas.net Acessivelmodasbras.com.br agachecomercial.net ascarishop.com bmjbaby.com.br boavistaacabamentos.com brasilmagazine.com brezzy.com.br caixamisteriosa.com casadonatebrasil.com casakith.com.br casamagazinebrasil.com centroofertas.com.br Cintosbyhi.com.br cogumeloshop.com comandantedasofertas.com compufree.com.br dbellestore.com Descontosbrasileiro.com dutrametais.com dutrametais.com equipamentosrodrigues.com everestgroup.com.br fabricaauthenticite.com fabricashoes.com.br fazeventossp.com.br feme.com.br flystorebrasil.com.br frozenshop.com.br Gelniche.com.br gigavarejo.com.br hofferta.com iluminim.com.br Lbashop.com.br leggingbrasil.com leggingbrasil.com leggingbrasil.com.br lewadoimports.com liquidashoes.com.br logusapostilas.com lojaatlantis.com lojabestvarejos.com lojacondi.com lojadigivarejista.com lojadubaiimports.com.br lojaskd.com.br lojavitesse.com Lovelybox.com.br luadishop.com.br luxdecoracoes.com.br magazineal.com magazinedosatacados.com magazinestore.com magazinmulher.com.br mobyeletro.com nuvemdedescontos.com ofertastore.com offthewall.com.br Outletdasfraldas.com.br peixeurbano.com.br pneusdrive.com.br premierexclusive.com.br rocklin.com.br Rosafashion.com.br saldaocarioca.com.br Santolarmoveis.com.br shopmaxx.com.br Sigaofertas.com.br tecnotec.com.br tenisrun.com.br tiggoshop.com.br usenox.com usesofia.com.br vivadecor.com.br vivonestore.com zinnimodas.com

Procon-SP lança vídeos com dicas para a Black Friday 2023

A Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo de São Paulo, está intensificando seus esforços para orientar os consumidores à medida que se aproxima a Black Friday de 2023. O evento, programado para o próximo dia 24, já está gerando movimentações intensas por parte das empresas, especialmente no âmbito das compras online.

Com o objetivo de oferecer suporte aos consumidores diante das ofertas tentadoras que caracterizam a Black Friday, a Fundação Procon-SP lançou uma série de vídeos informativos. Esses vídeos foram divulgados no canal oficial da fundação no YouTube, além de serem compartilhados através das redes sociais.

A iniciativa busca proporcionar aos consumidores ferramentas essenciais para realizar compras seguras na Black Friday 2023, evitando armadilhas de falsos descontos e compras por impulso. Para facilitar o processo de registro de reclamações durante esse período de intensa atividade comercial, a Fundação Procon-SP introduziu um “selo” específico na área de registro de reclamações em seu site.



Os vídeos, apresentados pela especialista em defesa do consumidor do Procon-SP, Ligiane Serrano, abordam uma variedade de tópicos essenciais para os consumidores. Entre os assuntos abordados podemos citar a importância de pesquisar o histórico de preços dos produtos desejados. A Fundação Procon-SP reforça a importância de os consumidores estarem bem informados e alertas durante a Black Friday.

Ações preventivas do órgão de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Procon-SP está adotando medidas preventivas para assegurar que os consumidores desfrutem de uma Black Friday transparente e livre de práticas comerciais enganosas. Com o intuito de evitar problemas como descumprimento de ofertas e maquiagem de descontos, o órgão realizou reuniões com diversos fornecedores, buscando compreender as propostas que serão implementadas durante o evento de promoções.

A área de fiscalização do Procon-SP já está monitorando uma extensa lista de e-commerces. Embora os preços dos produtos não sejam tabelados no Brasil, o órgão enfatiza a importância de que sejam informados de maneira clara e precisa, juntamente com todas as condições de compra, como taxa de juros e valor de frete.

O Procon-SP está atento a quaisquer práticas que não se alinhem com a transparência no comércio, assegurando que os consumidores não se deparem com surpresas desagradáveis durante a Black Friday. Desse modo, o órgão reforça seu compromisso em proteger os direitos dos consumidores.