Procuradoria Geral anuncia edital de Concurso Público com salários acima de R$ 33 mil

Inscrições deste concurso público começam a partir do dia 20 de novembro

O concurso público da Procuradoria Geral do Estado é uma excelente oportunidade e com ótimos salários. Vale lembrar que o edital foi liberado nesta terça-feira 14 de novembro.

Os salários ultrapassam R$ 33 mil. Ficou interessado? Confira todos os detalhes a seguir.

Nesta terça-feira, 14 de novembro, foi lançado o aguardado edital do Concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE RN) para a prestigiada carreira de procurador. Com um total de 19 vagas imediatas, o concurso reserva quatro dessas vagas para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. Além disso, há a possibilidade de formação de cadastro reserva.

Vagas para Todos- concurso PGE RN

Destacando o compromisso com a diversidade, o concurso oferece oportunidades para candidatos negros e pessoas com deficiência, promovendo um ambiente mais inclusivo e representativo.

Remuneração Atrativa: R$ 33.924,93

Os candidatos interessados em alçar voos na carreira de procurador devem ficar atentos ao salário inicial oferecido: R$ 33.924,93. Uma chance única para profissionais com formação superior em direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Prova Objetiva do concurso público



Você também pode gostar:

A primeira etapa do processo seletivo está marcada para 25 de fevereiro do próximo ano, com a realização da prova objetiva em Natal. Serão 100 questões de múltipla escolha, abordando temas essenciais do direito.

Desafios Além da Prova Objetiva: Conheça as Fases Subsequentes

O concurso não se resume apenas à prova objetiva. Os candidatos enfrentarão desafios adicionais, como a prova subjetiva, prova prática, inscrição definitiva e análise de títulos, mostrando a abrangência e profundidade da avaliação.

Validade do Concurso público

Com uma validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, o concurso da PGE RN oferece aos aprovados a oportunidade de construir uma carreira sólida e promissora. O prazo pode ser prorrogado uma vez, por igual período, conforme critérios estabelecidos no edital.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados no concurso público poderão se inscrever das 10h de 20 de novembro até as 18h de 19 de dezembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.cebraspe.org.br. A taxa de participação custa R$ 300.

Sobre o PGE RN

A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE RN) é uma instituição de fundamental importância no contexto jurídico e administrativo. Sua função principal é representar juridicamente o Estado, defendendo seus interesses e assegurando o cumprimento da legislação.

Advocacia Pública: Garantindo a Legalidade e a Justiça

A PGE RN atua como a advogada do Estado, desempenhando um papel crucial na defesa dos interesses públicos. Isso inclui assessorar os órgãos estaduais, fornecer pareceres jurídicos, e, quando necessário, ingressar com ações judiciais em nome do Estado.

Gestão Jurídica Estratégica

Além da representação em processos judiciais, a PGE RN desempenha um papel estratégico na gestão jurídica do Estado. Isso implica fornecer consultoria jurídica aos órgãos públicos, orientando decisões de maneira a evitar litígios e garantir a conformidade legal.

Proteção do Patrimônio Público: Zelando pelos Recursos Estaduais

A PGE RN atua incansavelmente na proteção do patrimônio público, buscando a recuperação de recursos desviados e combatendo práticas que possam prejudicar as finanças do Estado. Esse trabalho contribui para a preservação e o uso eficiente dos recursos públicos.

Promoção da Justiça Social: Inclusão e Responsabilidade

Ao representar o Estado, a PGE RN também desempenha um papel na promoção da justiça social. Isso se reflete na busca por soluções jurídicas que considerem a igualdade e a inclusão, contribuindo para uma sociedade mais justa e equitativa.

Assessoria Legal Estratégica: Contribuindo para o Desenvolvimento do Estado

A assessoria legal estratégica oferecida pela PGE RN é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Ao garantir que as ações do governo estejam em conformidade com a legislação, a instituição contribui para a estabilidade jurídica e o progresso socioeconômico.