Procurando emprego? Confira essas 10 mil opções de vagas temporárias

A busca por empregos temporários tem se mostrado uma solução cada vez mais popular para quem procura uma oportunidade de trabalho. Com a chegada das festas de fim de ano e a Black Friday, diversos segmentos estão contratando para suprir a demanda sazonal. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, não deixe de conferir as mais de 10.000 vagas temporárias disponíveis atualmente.

Setores com Maior Demanda por Vagas Temporárias

De acordo com uma pesquisa recente, o comércio é o setor que mais oferece oportunidades de emprego temporário, com uma previsão de 173 mil vagas. Em seguida, temos o segmento de hospedagem e restaurantes, com 63 mil vagas disponíveis. O setor de transportes também está contratando, assim como as atividades culturais e outras áreas.

Destaques das Vagas Temporárias

Diversas empresas já começaram a contratar para suprir a demanda das festividades de fim de ano. Confira alguns destaques da lista semanal de vagas de emprego:

Americanas: A varejista está contratando cerca de 5 mil profissionais temporários para suas operações na Black Friday e Natal deste ano. Assaí Atacadista: Com mais de 2.400 vagas temporárias abertas, o Assaí Atacadista busca reforçar suas equipes nas lojas presentes em 24 estados e no Distrito Federal. Grupo Ri Happy: O Grupo Ri Happy está oferecendo mais de 1.400 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS durante o período de Natal. Vagas de Estágio: Além das vagas temporárias, também há mais de 100 oportunidades de estágio disponíveis. Empresas como Amazon, Renner, Vivo e Serasa estão em busca de estagiários.

Oportunidades Remotas e Internacionais

Uma tendência que tem se destacado é o aumento das oportunidades de trabalho remoto, que permitem que os profissionais exerçam suas funções de qualquer lugar do mundo. Essa modalidade tem atraído a atenção de muitos trabalhadores, que buscam flexibilidade e liberdade geográfica.

Como se Candidatar às Vagas Temporárias



Existem diversas empresas e consultorias que estão intermediando o processo de contratação para as vagas temporárias. Confira abaixo algumas delas e como se candidatar:

Empresa Vagas Disponíveis Como se Candidatar Adecco Recursos Humanos 2.547 Cadastro no site da Catho Ri Happy 1.400 Inscrição no site da Catho Notre Dame Intermédica Saúde 34 Cadastro diretamente no site da Catho Assaí Atacadista 2.400 Cadastro nas consultorias AST, Facilit, Global, Luandre, Mariah RH, Randstad, Umana RH, We Can Americanas 5.000 Inscrição no site da empresa Solar Coca-Cola 200 Inscrição no link fornecido Luandre 5.800 Cadastro no site da empresa Total Express Não especificado Comparecer presencialmente no Ginásio de Franco da Rocha Grupo Águas do Brasil 43 Mais informações no site da empresa LongPing High-Tech Não especificado Inscrições até 3/12 no site da empresa Amazon Não especificado Inscrições no link fornecido Construtora Tenda 4 Inscrições no site da Gupy Kimberly-Clark 31 Inscrições até 29/11 pelo link SoftExpert 20 Inscrições até 25/11 pelo link Generation Brasil 40 Inscrições até 4/12 pelo site Sankhya 17 Inscrições até 26/11 no site Grupo Fleury Não especificado Inscrições até 21/11 pelo site Renner Não especificado Inscrições até 27/11 pelo site Ingredion Não especificado Inscrições até 30/11 pelo site Eletrobras 25 Inscrições até 17/11 pelo site Tribunal de Justiça de São Paulo 2.800 Inscrições até 31/12 pelo CIEE Logicalis Não especificado Inscrições até 8/12 no site Lilly do Brasil Não especificado Inscrições até 26/11 no link Vivo 500 Inscrições até 30/11 pelo link Grupo Energisa 6 Inscrições até 26/11 pelo site Dexco Não especificado Inscrições até 24/11 no site Leroy Merlin Não especificado Inscrições até 24/11 no link JSL 16 Inscrições até 24/11 na página do programa Daiichi Sankyo Brasil Não especificado Inscrições no site da empresa Brasilata 15 Inscrições até 15/12 no link Boehringer Ingelheim 12 Inscrições no link fornecido Ticket 327 Inscrições pelo link da empresa PicPay 120 Vagas disponíveis na Central de Vagas do PicPay Adeste 37 Inscrições pelo link da empresa Motz 8 Cadastro no banco de talentos da empresa RoutEasy 2 Mais informações no link SoftExpert 16 Inscrições pelo link da empresa FutureBrand 10 Inscrições até 15/12 pelo link Transfeera Não especificado Inscrições pelo site da empresa Grupo Multilixo Não especificado Interessados devem enviar email para rh@multilixo.com.br PinePR Não especificado Enviar currículo para vagas@pinepr.com Funcional Health Tech 17 Inscrições pelos links fornecidos Grupo Pereira 2.000 Cadastro no site ou presencialmente nas lojas Pay4Fun 1 Candidatura simplificada no LinkedIn Solfácil 16 Inscrições pela página de carreiras da empresa Brinox 24 Detalhes das posições e candidatura no LinkedIn Hotmart Não especificado Inscrições pela página oficial de carreiras da empresa Natural One 7 Mais detalhes no LinkedIn da empresa Alcoa 36 Candidatura pelo LinkedIn da empresa Consolare 16 Candidatura pelo LinkedIn da empresa Modular 500 Mais detalhes no portal da Gupy ou LinkedIn Cobli 18 Mais detalhes no link fornecido Viveo 103 Detalhes disponíveis nos links: Portal RH Viveo, Gupy e LinkedIn

Não perca a chance de encontrar uma oportunidade temporária que esteja de acordo com o seu perfil e objetivos profissionais. Seja para adquirir experiência, complementar a renda ou iniciar uma nova carreira, as vagas temporárias são uma excelente opção. Aproveite as oportunidades disponíveis e boa sorte na busca pelo emprego dos sonhos!